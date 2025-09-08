- Es ist eine sensationelle Entdeckung: In einer Pariser Stadtvilla wurde ein Barock-Gemälde von Peter Paul Rubens gefunden. Ein Auktionshaus will das «gut erhaltene» Bild nun versteigern.
- Der französische Konzern Museum Studio will das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey VD übernehmen. Entsprechende Gespräche mit der Betreibergesellschaft von Chaplin’s World seien aufgenommen worden.
- Ohne ihn hätte die «Harry Potter»-Filmsaga ganz anders ausgesehen: Der Szenenbildner Stuart Craig schuf das charakteristische Hogwarts-Film-Design. Nun ist er im Alter von 83 Jahren verstorben.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- «Seltene und unglaubliche Entdeckung» in Paris
- Das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey wird aufgekauft
- Hogwarts-Szenenbildner Stuart Craig stirbt 83-jährig
- Hohe Auszeichnung für den Roman «Verzauberte Vorbestimmung»
- Banksy bestätigt neues Werk – Behörden planen Entfernung
- Der ewige Dorfpolizist – Horst Krause ist tot
- «Bester Erzähler»: Barack Obama gewinnt Emmy für seine Stimme
- «Supertramp»-Sänger Rick Davies ist tot
- MTV Music Awards: Diese Promis haben abgeräumt
- Lady Gaga ist beste Künstlerin des Jahres