- Nach dem Rückzug von Anna Wintour hat das Mode-Magazin «Vogue» die bisherige Online-Chefin Chloe Malle zur neuen Chefredaktorin der US-Ausgabe ernannt.
- Der Schauspieler Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Professors Flitwick in der geplanten «Harry Potter»-Serie von HBO.
- Die «umgedrehte Pyramide» wankt gewaltig: Das ikonische, brutalistische «Hotel du Lac» in Tunis soll abgerissen werden. Architekten und Aktivisten schlagen Alarm.
