- Der Schauspieler Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Professors Flitwick in der geplanten «Harry Potter»-Serie von HBO.
- Die «umgedrehte Pyramide» wankt gewaltig: Das ikonische, brutalistische «Hotel du Lac» in Tunis soll abgerissen werden. Architekten und Aktivisten schlagen Alarm.
- Jude Law als Wladimir Putin: In «The Wizard of the Kremlin» schlüpft der britische Schauspieler in die Rolle des russischen Präsidenten. Für Law keinen Grund zur Sorge – denn Konsequenzen fürchtet er nicht.
Themen in diesem Liveticker
