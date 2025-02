Im Dezember 2024 erschien im Magazin «The New Yorker» eine ausführliche Reportage mit dem Titel «Alice Munro’s Passive Voice». Es kommen darin verschiedene Stimmen aus dem literarischen Umfeld sowie der Familie Munro zu Wort.

Andrea Skinner berichtet, wie Gerald Fremlin 1976 begann, sie sexuell zu missbrauchen. Als sich Skinner zuerst ihrem leiblichen Vater, Jim Munro, anvertraute, entschied dieser, dass Alice Munro davon nichts erfahren dürfe, weil sie zu labil sei.

Erst mit 25 Jahren wendete sich Andrea Skinner an ihre Mutter. Munro habe ihr damals wie zufällig von einem Buch über den Missbrauch eines Vaters an seiner Tochter erzählt, in dem das betroffene Mädchen sich nicht traue, der Mutter etwas zu sagen. Nach diesem Gespräch war für Andrea Skinner klar, dass ihre Mutter vom sexuellen Missbrauch in ihrer Familie gewusst haben musste.

Nachdem Andrea Skinner offenbarte, was Fremlin ihr angetan hatte, verriet Alice Munro ihrer Tochter, dass ein Paar aus der Nachbarschaft ihr mitgeteilt hatte, dass Fremlin auch deren 14-jährige Tochter belästigt habe.

Alice Munro konfrontierte ihren Mann zuerst mit seiner Pädophilie. Wenig später sprach sie aber nicht mehr vom Missbrauch, sondern nur gelegentlich von «Trouble» in der Familie, erzählt Andrea Skinner.

Während all der Zeit tat Gerald Fremlin so, als sei seine Stieftochter die Schuldige. Als Andrea Skinner 2002 selbst Mutter wurde, verlangte sie von Fremlin die Bestätigung, dass er seine Pädophilie überwunden habe. Er reagierte mit neuen Schuldzuweisungen.

2004 zeigte Andrea Skinner ihren Stiefvater an. Er gab seine Taten schliesslich zu und erhielt eine Haftstrafe auf Bewährung. Gerald Fremlin starb 2013. Die Öffentlichkeit erfuhr davon erst im Sommer 2024, zwei Monate nach Alice Munros Tod.