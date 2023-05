Sandra Konrad ist promovierte Psychologin, Sachbuchautorin und systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin in Hamburg. In ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit der Weitergabe von Mustern und Traumata über mehrere Generationen. Kürzlich erschien ihr neustes Buch «Nicht ohne meine Eltern: Wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert – auch die zu unseren Eltern».