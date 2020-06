«Und jetzt, was machsch?» – Das ist eine tolle Frage, sofern man eine Antwort darauf hat. Momentan ist das bei mir nicht so. Man trifft in der Migros die Nachbarin, sie stellt diese Frage, man stottert etwas hin und glaubt selbst nicht wirklich daran.

Ich brauche noch Zeit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Zeit rennt mir davon. Das klingt seltsam, denn ich stehe ja ganz am Anfang meines Zwischenjahres. Aber es fühlt sich so an, als müsste ich noch extrem viel herausfinden, bevor ich mich wirklich entscheiden kann.

Es ist aber auch spannend. In diesem Zwischenjahr kann alles passieren. Vielleicht verliebe ich mich im Ausland in einen Mann und bleibe dort? Vielleicht entdecke ich etwas komplett Neues, das mich interessiert? Es kann in jede Richtungen gehen.