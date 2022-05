Copoazu (Theobroma grandiflorum) ist eine mit dem Kakao verwandte Pflanze, die im ganzen Amazonasgebiet vorkommt. Sie wird im Agroforstsystem angebaut und beugt damit einer weiteren Zerstörung des Amazonasgebietes vor. Anders als für den Anbau von Soja oder Grünland für Viehhaltung, muss dafür kein Regenwald gerodet werden.



Verwendet wird das Fruchtfleisch der Copoazu in Speiseeis und frischen Säften, die man in Madre de Dios an jeder Strassenecke bekommt. Ausserhalb des Amazonasgebietes ist die Frucht noch unbekannt.