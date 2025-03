Douglas Rushkoff lehrt Medientheorie an der New York Public University. Vom Massachusetts Institute of Technology wurde er als einer der zehn einflussreichsten Intellektuellen weltweit bezeichnet. Er war Teil der Cyberpunk-Bewegung und hat Begriffe wie «digital Natives», «virale Medien» oder «soziale Währung» geprägt. Nebst seinen Sachbüchern ist er Autor von Graphic Novels und Musiker.