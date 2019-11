In der Antike und bis ins 7. Jahrhundert war es nicht üblich, Einzelwörter mit einem Leerraum optisch hervorzuheben.

Entsprechend mühsam war das Lesen. Die für das Deutsche so typischen Nominalkomposita, also zusammengesetzte Wörter, schrieb man bis weit in die Neuzeit in parallel existierenden Varianten (Feuereifer, Feuer eifer, feuer eifer, feuereifer, FeuerEifer).

Seit dem 16. Jahrhundert wurden Komposita auch mit Bindestrich oder Doppelbindestrich geschrieben (Feuer-eifer, Feuer=Eifer). Bis auf Sonderfälle verschwanden diese Bindestrichvarianten bis Ende des 18. Jahrhunderts wieder. Es setzte sich für normale Komposita die Zusammenschreibung ohne Binnenmajuskel, also ohne Grossbuchstaben im Wortinnern durch (Feuereifer). (Markus Gasser)