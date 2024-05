Entstanden ist die Gruppe «gemeinsam einsam» am Küchentisch von Adina Rom. «Ich habe mit einer muslimischen Freundin und einem jüdischen Freund Schabbat gefeiert, kurz nach dem schrecklichen Überfall der Hamas auf Israel», erzählt die Schweizer Jüdin und ETH-Entwicklungsökonomin.

«Wir waren alle bestürzt und unglaublich traurig über die Ereignisse. Und haben gleichzeitig gemerkt, wie gut uns dieser Austausch tut.»

Seit Ausbruch des Krieges in Nahen Osten im Austausch: Menschen verschiedener Religionen trauern und hoffen gemeinsam.

Legende: Seit Ausbruch des Krieges in Nahen Osten im Austausch: Menschen verschiedener Religionen trauern und hoffen gemeinsam. Keystone / Gaetan Bally

Dieses Gefühl, der Ohnmacht gemeinsam besser begegnen zu können, wollten die drei auch anderen ermöglichen. Sie gründeten eine Whatsapp-Gruppe, zu der kurz später auch Furkan Oguz stiess – auch er Ökonom und Schweizer Muslim, wie er sich selbst beschreibt. «Ich war unglaublich dankbar, diese Plattform zu erhalten», sagt er.

Er schätzt, dass bei «gemeinsam einsam» Juden und Musliminnen gemeinsam über den Krieg im Nahen Osten, den Terrorangriff der Hamas, den israelischen Militäreinsatz und die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen sowie die Auswirkungen auf die Schweiz sprechen können. «Wir haben alle Empathie füreinander, trauern und hoffen gemeinsam.»

Unterdessen umfasst die Gruppe 35 Mitglieder: junge und ältere, religiöse und nicht-religiöse, in der Schweiz verwurzelte und zugezogene. «gemeinsam einsam» ist eine Art Selbsthilfegruppe mit aktivistischem Touch.

Denn nach den Messerattacken gegen einen orthodoxen Juden in Zürich und gegen eine muslimische Familie in Bad Ragaz organisierte «gemeinsam einsam» zwei Solidaritätskundgebungen. «Ich spürte: Wir sind nicht allein. Das hat mich sehr berührt», erzählt Furkan Oguz.