Mitten in der Stadt hat ein 15-jähriger arabisch-stämmiger Schweizer einen Juden abgestochen. Was derzeit bekannt ist.

Das ist bekannt: Ein 15-jähriger, arabischstämmiger Schweizer hat am Samstagabend in der Zürcher Innenstadt einen orthodoxen Juden auf offener Strasse mit einer Stichwaffe niedergestochen. Die Stadtpolizei konnte den tatverdächtigen Jugendlichen vor Ort festnehmen. Er wurde zu weiteren Abklärungen des Sachverhalts der Jugendanwaltschaft der Stadt Zürich überführt. Laut der Kantonspolizei Zürich gehen die Ermittlungen in alle Richtungen. Auch die Möglichkeit eines antisemitisch motivierten Verbrechens wird ausdrücklich untersucht. Unklar bleibt zunächst, ob der junge Mann eigenständig oder im Auftrag einer Organisation gehandelt hat. Die Jugendanwaltschaft der Stadt Zürich will sich auf Anfrage zunächst nicht äussern.

So geht es dem Opfer: Laut der Stadtpolizei wurde das Opfer «lebensbedrohlich verletzt» und musste ins Spital gebracht werden. Das jüdische Wochenmagazin «Tachles» zitierte Angehörige des 50-Jährigen, die sagten, dass die Stichwaffe die Hauptschlagader und Teile der Lunge getroffen und das Herz nur knapp verfehlt habe. Der Mann habe viel Blut verloren, sei aber inzwischen stabil. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Das sagen Zeugen: Laut «Tachles» wurden sofort nach der Tat Zeugen vernommen, darunter auch anwesende jüdische Passanten. Gegenüber der Wochenzeitung sagten die Zeugen, der Täter hätte gegenüber ankommenden Passanten gerufen: «Ich bin Schweizer. Ich bin Muslim. Ich bin hier, um Juden zu töten.» Ausserdem soll der Jugendliche gemäss mehreren Zeugenaussagen «Tod aller Juden» und «Allahu Akbar» gerufen haben, berichtete «20 Minuten». Laut der «NZZ» bekennt sich der 15-jährige Täter zu den militanten Al-Aksa-Brigaden, einem militant-palästinensischen Flügel der Fatah-Partei.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen jüdischer Einrichtungen Box aufklappen Box zuklappen Die Sicherheitsmassnahmen vor jüdischen Einrichtungen sind nach dem Vorfall vom Samstagabend in Rücksprache mit jüdischen Organisationen der Stadt erhöht worden, wie die Stadtpolizei mitteilte. Dabei werde sie auch von der Zürcher Kantonspolizei unterstützt.

Das sagt Justizdirektor Beat Jans: Von sich aus äusserte sich SP-Bundesrat Beat Jans, der sich zurzeit in Brüssel befindet, zum Vorfall in Zürich. «Ich möchte den Angriff auf einen jüdischen Mitbürger in aller Form verurteilen.» Er spreche dem Opfer und den Angehörigen sein Mitgefühl aus. «Wir akzeptieren in der Schweiz keine Form von Rassismus und Antisemitismus. Und wir werden unseren Teil dazu leisten, dass sich das in der Schweiz nicht wiederholen muss», sagt Jans.

Das sagt die jüdische Gemeinschaft: Für den Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) besteht aufgrund von Zeugenaussagen in den Medien wenig Zweifel, dass der Angriff antisemitisch motiviert war, wie die Organisation am Sonntag schrieb. Es handle sich um ein «antisemitisches Hassverbrechen». Der Anstieg des Antisemitismus in den letzten Monaten hat ihrer Meinung nach «eine neue erschreckende Eskalationsstufe erreicht».

Legende: Am Sonntagabend fand in der Zürcher Innenstadt eine Mahnwache mit hunderten Teilnehmenden statt. KEYSTONE/Walter Bieri

Das sagt die islamische Gemeinschaft: Die Vereinigung der islamischen Organisation in Zürich (Voiz) verurteilte den Angriff am Sonntagabend. «Stimmen des Hasses, des Krieges und der Gewalt sind laut und deshalb muss und soll unsere Stimme in diesem Moment lauter sein, denn wir sagen ‹nicht in unserem Namen!› Eine solche Tat habe nichts mit der muslimischen Gemeinschaft in Zürich zu tun. «Nichts rechtfertigt einen Angriff auf Unschuldige; weder eine politische Überzeugung noch irgendeine Religion», so die Voiz.