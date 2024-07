1. Ranft, der «mystische» Kraftort

Legende: Entlang eines rauschenden Gebirgsflusses kann man in der Ranftschlucht auf den Spuren des Einsiedlers Niklaus von Flüe wandern. Judith Wipfler

Die Ranftschlucht – umbraust vom Bergbach Melchaa – zieht unterschiedlichste Menschen aus der Schweiz und Europa an. Ob fromm oder nicht: Sie finden hier inneren Frieden und beten für äusseren Frieden. Der Ranft gilt als «Kraftort». Aber das Bruder-Klaus-Ensemble mit Sachseln, Flüeli und der Einsiedelei im Ranft lässt sich auch als Museumslandschaft erleben, mit viel Geschichte, Politik und Gegenwartskunst – inspiriert von Bruder Klaus. (Judith Wipfler)

2. Klein, aber fein: Rue im Kanton Fribourg

Legende: Bereits um 800 wurde die erste Burg auf dem Felsen von Rue erbaut. Das Stadtrecht erhielt Rue, damit ein Strassenzoll erhoben werden konnte. Rue war zur damaligen Zeit ein Verkehrsknotenpunkt in der Grafschaft von Savoyen. Upperview Productions

Die kleinste Stadt Europas – damit schmückt sich der Ort Rue im Kanton Freiburg. Mit nur 1588 Einwohnern ist das laut Schweizer Gesetz aber nicht der Fall, da mindestens 10'000 Einwohner nötig sind, um als Stadt zu gelten. Rue bezieht sich auf ein historisches Stadtrecht, das bis ins Jahr 1260 zurückgeht und mit der strategisch wichtigen Lage des Schlosses zu tun hat. Ein Besuch in Rue lohnt sich nicht nur wegen der bewegten Geschichte, sondern auch wegen den leckeren bretonischen Crêpes am Fuss des Schlosshügels. (Igor Basic)

Audio Rue, ein mittelalterliches Städtchen 04:18 min, aus Kultur-Aktualität vom 16.07.2024. Bild: Upperview Productions abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden.

3. Ein Spaziergang durch den Garten der Kulturen

Legende: Mit seiner Passion für das Gärtnern und seinem architektonischen Gespür verwandelte Arthur Scherrer die einstigen Weinbergterassen und Kastanienheine in einen kulturellen «Wundergarten» mit siamesischem Teehaus und ägyptischem Tempel. Dorothee Adrian

Der Besuch des Scherrer Parks in Morcote (TI) ist wie eine Weltreise in Miniatur. Der Kaufmann und Reisende Hermann Arthur Scherrer legte ihn zwischen 1930 und 1956 an und liess dort auch allerlei Bauwerke aus verschiedenen Kulturen in Miniatur errichten. Plätschernde Brunnen, Skulpturen, Pflanzen aus aller Welt, schattige Sitzecken und ein phänomenaler Blick auf den Luganersee machen den Park zu einem Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern. (Dorothee Adrian)

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Exoten in der Schweiz Das exotische Tessin ist ein Importprodukt 29.07.2020 Mit Video

4. Ein Wohnmuseum hoch über dem Tal

Legende: Inmitten des alten Dorfkerns befindet sich das kleine Museum, ein altes Walliser Holzhaus, das steil in den Hang gebaut ist. Ruth Seeholzer

Ein trutziges Walliser Dorf, hoch über dem Vispertal. Und mittendrin ein Haus mit einer Wohnung aus uralten Zeiten: Darin befindet sich heute das Bruno-Hosennen-Museum, zugänglich für alle. Das Museum zeigt das Zuhause von Bruno Hosennen, der bis zu seinem Tod im Jahr 2010 noch richtig urchig gelebt hat. Seine Lebenspartnerin, die bekannte Malerin und Kinderbuchautorin Helen Güdel, verwaltet das Wohnmuseum heute noch. In einem Nebenraum sind ihre eigenen Werke ausgestellt und im oberen Stock zeigen heutige, moderne Künstlerinnen und Künstler ihre Werke. (Ruth Seeholzer)

Audio Bruno Hosennen-Museum 04:11 min, aus Kultur-Aktualität vom 18.07.2024. Bild: Ruth Seeholzer abspielen. Laufzeit 4 Minuten 11 Sekunden.

Ausstellungen im Hosennen Museum Box aufklappen Box zuklappen Mehr Informationen zu den Öffnungszeiten und zur Vernissage finden Sie auf der Webseite.

5. Auf den Spuren der Pfahlbauer am Bielersee

Legende: Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts untersucht die Archäologie im Fraubrunnenhaus die Funde. Die Artefakte aus der Pfahlbauzeit werden seither ausgestellt. Botho Frick

Mitten im Herzen des Dorfs Twann vor der Kulisse des Bielersees können Geschichtsinteressierte in die rund 5000 Jahre alte Historie der Pfahlbauer eintauchen. Das Pfahlbaumuseum von Annelise Zwez im historischen Fraubrunnenhaus besteht seit 1930 und beherbergt eine aussergewöhnliche Artefakten-Sammlung aus der Zeit der Pfahlbauer und zeigt das beeindruckende kulturelle Erbe der Region rund um den Bielersee. (Bodo Frick)

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Archäologische Ausgrabung Das älteste Pfahlbauerdorf am Bielersee 06.11.2018 Mit Audio