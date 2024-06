Was und wie haben die Pfahlbauer rund um den Bodensee gegessen? Das hat die Steinzeitforscherin Simone Benguerel vom Thurgauer Amt für Archäologie umgetrieben. Zusammen mit vier Berufskolleginnen und -kollegen hat sie die Essgewohnheiten unserer Vorfahren aus der Jungsteinzeit untersucht und hat die Resultate in einem wissenschaftlichen Kochbuch festgehalten.

Legende: In der Küche des Museums für Archäologie in Frauenfeld gibt es Linsensalat an Kräutern, geräuchte Forelle im Quark mit Dill und Thymian und zum Dessert Mohnkuchen. SRF SELINA ETTER