Das Tal Oberhalbstein erstreckt sich von Tiefencastel bis zum Julier- und Septimerpass. Das Tal liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Surses. Der Naturpark Ela, Link öffnet in einem neuen Fenster liegt teilweise im Oberhalbstein. In Riom ist das Kulturprojekt «Origen, Link öffnet in einem neuen Fenster» des Theologen und Theaterwissenschaftlers Giovanni Netzer angesiedelt.