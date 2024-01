Der Hund als Haustier und Begleiter ist im Trend – nicht erst seit Corona. Die Hundedichte in der Schweiz nimmt schon seit Jahren zu, wie die Statistiken zeigen.

«Neu seit Corona ist hingegen die Zunahme von ‹Problemhunden› und eine neue Art von Hundebesitzerinnen und -besitzern», sagt Shirin Scheidegger, die zusammen mit ihrem Mann Alain die Hundeschule Pro Cane in Rheinfelden betreibt. Menschen mit hohem Arbeitspensum, die aufgrund des Lockdowns viel Zeit zu Hause verbrachten und sich dabei – aus verschiedenen Gründen – einen Hund wünschten.

Doch auf die Schnelle ist bei keinem seriösen Züchter ein Hund zu kriegen, auch die Tierheime waren schnell leer und so blieben nur der Verzicht oder der Gang ins Internet: Süsse Welpen oder verlassene Hunde stehen da im Angebot, viele sofort lieferbar. Meist schlecht sozialisierte Tiere prallten so auf Hunde-unerfahrene Menschen.

Bundesrat will den Import von Hundewelpen eingrenzen

Das süsse oder gerettete Hündchen entpuppte sich oft als verstörtes Tier, zeigt Zähne statt Dankbarkeit und will keine Küsschen geben, sondern zubeissen und wimmert stundenlang: wenn es allein ist und bellt, wenn es seine Tage im Büro verbringen sollte.

Tierliebe und Tierquälerei liegen nahe beieinander, die Hunde beschweren sich, denn sie möchten lernen, spielen, rennen, schlafen, schnüffeln, dabei sein – und das teilen sie mit. Wenn ihnen da niemand zuhört, werden sie laut. Oder gefährlich.

«Wir haben vermehrt unerfahrene Hundebesitzer mit solchen Hunden», stellt Alain Scheidegger fest. «Die Leute kommen und sagen, ihr Hund sei böse, frech – oder dominant. Ich schaue mir die Hunde an und stelle fest: Die sind nicht frech – oder böse. Sondern Mensch und Hund reden aneinander vorbei.»

560’000 Hunde leben zurzeit in der Schweiz, viele sind schlecht oder falsch erzogen. Und so ärgern sich Menschen, die Hunde ohnehin nicht mögen, über Gekläff, jagende Hunde im Wald, Kot auf den Strassen, Beissunfälle und Tierquälerei.

Fast noch mehr ärgern sich allerdings viele, die Hunde eigentlich mögen. Weil sie wissen, dass diese Unannehmlichkeiten vermeidbar wären, wenn Hundebesitzende bereit und fähig wären, sich auf eine zeitgemässe Partnerschaft mit ihren Hunden einzulassen.

Sitz und Platz, ein bisschen Futter und ansonsten «ganz viel Liebe» reichen längst nicht mehr. «In der Wissenschaft ging man bis noch vor 20 Jahren davon aus, dass ein Hund nicht viel mehr Emotionen kennt als Angst und Hunger», erzählt Shirin Scheidegger. In der Zwischenzeit wurde das Tier intensiv erforscht. «Die Wissenschaft hat den Hund als soziales Rudeltier neu beschrieben, hat Sozialverhalten, Emotionen und Sprache entschlüsselt», so Shirin Scheidegger.