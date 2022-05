Stephan Sigrist ist Gründer und Leiter der Zürcher Denkfabrik W.I.R.E. sowie der Future Society Association. Er analysiert mit seinem Team globale Entwicklungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und identifiziert künftige Herausforderungen und neue Lösungsansätze. Sigrist hat an der ETH Zürich Molekularbiologie studiert und war zuvor in der medizinischen Forschung und als Unternehmensberater tätig.