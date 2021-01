Was für ein Winter

Es war kalt gestern in Washington bei der Amtseinführung von Joe Biden. 4 Grad und sehr windig. Man musste sich warm anziehen, um nicht zu frieren.

Das tat auch Bernie Sanders, Senator aus Vermont, 79 Jahre alt und ehemaliger Konkurrent von Joe Biden um die Präsidentschaftsnomination der Demokraten.

Legende: Mit seiner dicken Jacke und kuschligen Fäustlingen hat Bernie Sanders gerade eine Internet-Welle ausgelöst. Getty Images / AFP / Brendan SMIALOWSKI

Das Bernie-Meme ist geboren

Aber Bernie, wie ihn seine vielen, oft jungen Fans liebevoll nennen, stach aus der Menge der Inaugurationsgäste heraus. Während die meisten elegante, lange Mäntel trugen, sass Bernie auf seinem Stuhl, in eine grüne Jacke eingemummelt, die auch gut zum Trekking geeignet wäre. Seine Hände mit dicken Fäustlingen vor der Kälte geschützt und die Arme eng um seinen Körper geschlungen.

Ein Bild, das die herrschende Kälte veranschaulicht, aber so viel Wärme in die Welt brachte. Das Internet explodierte förmlich mit Bernie-Memes zu seinem «grumpy-chic», seinem «miesepetrigen Stil». Das tönt zwar leise boshaft, ist aber – mehrheitlich – freundlich gemeint.

Memes mit Bernie Sanders erobern gerade das Internet , Link öffnet in einem neuen Fenster

Bernie mit Forrest Gump, Stalin und Berset

Dutzende von den «Bernies» wurden in ikonische Bilder platziert: Bernie neben Forrest Gump, an der Seite von Stalin, Churchill und Roosevelt auf Jalta oder in einem impressionistischen Gemälde.

Vieles zum Schmunzeln, manches zum Wundern – Internet-Meme halt und trotz Kälte im Bild amüsant und herzerwärmend.

Kuschlig, warm und seit neustem viral , Link öffnet in einem neuen Fenster

Zu seinen Fäustlingen gibt es übrigens schon länger den Hashtag #berniesmittens, Link öffnet in einem neuen Fenster. Man weiss sogar, wer hinter den kuschligen Handschuhen steckt: Jen Ellis, eine Lehrerin aus Vermont, die die Fäustlinge aus wiederverwerteter Wolle und recyceltem Plastik strickte und vor zwei Jahren Bernie schenkte.

Die kleine Geschichte neben dem grossen Ereignis, das gestern in Washington über die Bühne ging. Und ein weiterer kleiner Wink, dass die Welt seit gestern vielleicht wieder ein ganz kleines bisschen besser geworden ist.