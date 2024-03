Albumtipp

Legende: Katie Crutchfield ist mit ihrer Band Waxahatchee schon jetzt ein musikalischer Meilenstein des Jahres 2024 gelungen. Waxahatchee «Tigers Blood»

Meisterwerk für jede Musiksammlung: Als Katie Crutchfield vor vier Jahren ihr letztes Album «Saint Cloud» veröffentlichte, katapultierte sie sich damit in den siebten Indie- und Alt-Country-Himmel. Nun krallt sich die US-Songwriterin aus Kansas City, dank paradiesischen Backing Vocals und noch raffinierterem Songwriting, sogar den Schlüssel zum achten Himmel. Wenn jemand den Platz in den Jahresbestenlisten schon jetzt sicher hat, dann ist es «Tigers Blood» von Crutchfields Band Waxahatchees: Meisterwerk! (Luca Bruno)

Albumhinweis Box aufklappen Box zuklappen Waxahatchee: «Tigers Blood», Anti, 2024.

Kinotipp

Hopkins als heimlicher Held: Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges rettet ein Brite 669 jüdische Kinder vor den Nazis, indem er sie mit dem Zug aus der besetzten Tschechoslowakei nach England bringt. «One Life» erzählt die wahre Geschichte des Wohltäters Nicholas Winton, der 50 Jahre lang unbekannt geblieben war, bis eine TV-Sendung ihn berühmt machte. In der Hauptrolle des bewegenden Filmes glänzt Anthony Hopkins. Er gibt Winton als liebenswürdigen und störrischen Rentner, der seine Geschichte erzählen, aber nicht als Held gefeiert werden will. (Andres Hutter)

Filmhinweis Box aufklappen Box zuklappen «One Life» von James Hawes läuft seit dem 28. März in Schweizer Kinos.

Literaturtipp

Legende: Lize Spits neues Buch «Der ehrliche Finder» macht beste Werbung für die Literatur aus Flandern, das in diesem Jahr gemeinsam mit den Niederlanden Gastland der Leipziger Buchmesse ist. Imago/Pacific Press Agency

Fesselnde Fabel aus Flandern: Es kommt als Jugendbuch daher, «Der ehrliche Erfinder» ist aber genauso für Erwachsene. Jimmy ist ein hervorragender Schüler. Und er ist einsam. Bis Tristan in sein Leben tritt. Dieser hat einen Krieg und eine Flucht nach Belgien hinter sich. Jimmy erhält die Aufgabe, Tristan durch das Schuljahr zu begleiten. Doch dann droht Tristans Familie die Ausschaffung. Die flämische Autorin Lize Spit spinnt eine fesselnde Geschichte über Freundschaft, Fantasie und Verzweiflung. Die Spannung steigt – bis zur allerletzten Seite. (Lea Dora Illmer)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Lize Spit: «Der ehrliche Finder». Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. 128 Seiten. Verlag S. Fischer, 2024. Sie interessieren sich für niederländische und flämische Literatur? Dann haben wir einige Buchempfehlungen für Sie.

Bühnentipp

Legende: Für Ärztin Ruth Wolff (gespielt von Tini Prüfer) ist die tägliche Dusche auf der Bühne inklusive. Ingo Hoehn

Tägliche Traufen einer Medizinerin: Man kann denken, alles richtigzumachen, und doch das Falsche tun. So geht es der titelgebenden Ärztin in Robert Ickes Drama: Sie will zum Wohl einer Patientin handeln und kommt in Teufels Küche. Icke greift für Die «Ärztin» auf ein Stück von Arthur Schnitzler zurück und überschreibt es mit aktuellen Konfliktlinien: soziale Rollen und Darstellungen, Identitäts-Diskurse. Regisseur Sebastian Schug inszeniert in Luzern ohne äusserlichen Aufwand, genau und feinhörig bis ins Detail. Dadurch erhalten die Figuren jede für sich viel Wahrheit, und das macht die Sache richtig spannend. Das Dilemma wird nicht aufgelöst. In Luzern steht es mit kristallklarer Schroffheit vor uns. (Andreas Klaeui)

Veranstaltungshinweis Box aufklappen Box zuklappen «Die Ärztin» steht vom 27.3.2024 bis zum 12.5.2024 am Luzerner Theater auf dem Spielplan.

Konzerttipp

Legende: Der brasilianische Jazzmusiker Amaro Freitas fusioniert indigene Klänge seiner Heimat mit klassischem Jazz. Imago / Fotoarena

Atmosphäre des Amazonas: Amaro Freitas gehört zu den Pionieren der jungen, brasilianischen Jazzszene. Der Pianist vermischt gekonnt Jazzelemente mit Rhythmen aus seiner Heimat. Virtuose Finger und eine grosse Farbpalette prägen sein Spiel und doch steht immer das Stück im Zentrum. So scheut er auch den Minimalismus nicht, wenn die Musik dazu verlangt. Seine Musik strahlt Leichtigkeit und Wärme aus. Anfang März erschien sein neues Album «Y’Y», dessen Tracks mit indigenen Einflüssen in den Amazonas einladen. (Luka Koch)

Veranstaltungshinweis Box aufklappen Box zuklappen Amaro Freitas Solo, am 4. April im Moods in Zürich.