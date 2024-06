Albumtipp

Legende: Zofinger Sound aus Nashville: Hermanos Gutiérrez sechste Album «Sonido Cósmico» überzeugt mit vertrautem Latin-Sound. Jim Herrington

Latin-Sounds aus dem Aargau: Neben Nemo oder Zeal & Ardor gehören sie zu den grossen, internationalen CH-Musik-Erfolgsstorys der letzten Jahre: Hermanos Gutiérrez aus Zofingen, deren letztes Album «El Bueno Y El Malo» zum endgültigen Durchbruch führte. Und weil man bekanntlich das Eisen schmieden soll, solange es heiss ist, kommt rund 18 Monate später schon wieder eine neue Platte, erneut aufgenommen in Nashville. Und auch ihrer mit Latin-Gitarren geschwängerten Cowboyromantik sind die beiden Brüder auf ihrem sechsten Album treu geblieben. (Luca Bruno)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Hermanos Gutiérrez: «Sonido Cósmico». Easy Eye Sound. 2024.

Literaturtipp

Legende: Feiert den Abgesang auf die endliche Epoche des Paris der 1930-er Jahre: der Autor Julien Green im neu übersetzten «Treibgut». imago images / KHARBINE-TAPABOR

Jahrhundertautor, neu entdeckt: Übersetzt in viele Sprachen und höchst geehrt – der französisch-amerikanische Autor Julien Green (1900–1998) schildert in seinen Werken messerscharf Daseinsängste und Leidenschaften, und wie diese Menschen in die Katastrophe führen können. Dank einer Neuübersetzung des Romans «Treibgut» lässt sich der Meister neu entdecken. Das Buch spielt im Paris der 1930er-Jahre. Der Nimbus, «die Hauptstadt der Welt» zu sein, ist längst verflogen. Hier lebt die Hauptfigur, ein junger Bourgeois, von Beruf Erbe und sich selber überdrüssig. Innere Leere, Selbsthass. «Treibgut» ist der literarisch meisterhaft gestaltete Abgesang auf eine untergehende Zeit. Ein überaus dringliches Werk, weil es auch an den rasanten Wandel in unserer Gegenwart denken lässt. (Felix Münger)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Julien Green: «Treibgut». Hg. und neu übersetzt von Wolfgang Matz. Hanser, 2024.

Filmtipp

Legende: Dröhnende Motorräder, Leder-Kluft, Wind im Haar: «The Bikeriders» lässt uns in die Welt der Motorrad-Gangs eintauchen. UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SWITZERLAND

Mit der Biker-Gang auf Tour: Was sind schon Fussballtore gegen die grosse Freiheit mit röhrenden Motoren: «The Bikeriders» spielt in den USA der 1960er-Jahre, zeigt den Aufstieg und Fall der «Vandals», einem fiktiven Motorradclub von rebellischen Aussenseitern. Inspiriert ist das Drama vom gleichnamigen Foto-Kultbuch des amerikanischen Fotografen Danny Lyon, angereichert um eine Dreiecksgeschichte und gespielt von hochkarätigen Stars: «Elvis»-Darsteller Austin Butler, Haudegen Tom Hardy und Serienstar Jodie Comer lassen die Herzen von Motorradfans höher schlagen. Eine wenig überraschende Story, aber unterhaltsam und bildstark erzählt. (Sandra Steffan)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen «The Bikeriders» ist seit dem 20. Juni in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.

Ausstellungstipp

Legende: Jean Tinguely war Meister darin, Dingen ein neues Leben einhauchen. Die Ausstellung «Das zweite Leben der Dinge» vertieft sich ins Thema Wiederverwendung und Umnutzung. Schweizerisches Nationalmuseum

Römische Statuen und Steine finden im Mittelalter in einem Turm in Nyon neue Verwendung. Ein modernes Haus in Winterthur besteht aus wiederverwendetem Material. Übers Internet und in Brockenhäusern findet Altes in den Kreislauf zurück. Aus purer Not praktizierten dies die Menschen einst. In der Konsum- und Wegwerfgesellschaft rücken Wiederverwendung und Upcycling in den Vordergrund. Um die Ressourcen zu schonen. Und weil Gegenstände aus Vorbesitz eine besondere Patina haben. Das Landesmuseum schlägt den Bogen von der Steinzeit in die Gegenwart und zeigt eindrücklich, wie die Menschen mit ihren Produkten umgegangen sind, und wie sie dem vermeintlichen Abfall neue Nutzungen abgewinnen. (Raphael Zehnder)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Ausstellung «Das zweite Leben der Dinge. Stein, Metall, Plastik» ist vom 14. Juni bis 10. November im Landesmuseum Zürich zu erleben.

Konzerttipp

Legende: Lebendige Volksmusiktradition, die sich ständig erneuert und weiterentwickelt – so feiert es das Festival «Obwald». Obwald Festival

Zitherklänge auf der Waldlichtung: Jedes Jahr trifft am Festival «Obwald» hiesige Volksmusik auf ferne Musikkulturen. An fünf Tagen werden auf der Waldlichtung Gsang in Giswil Klänge verschmolzen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zelebriert und sich ausgetauscht. Dieses Jahr wurden finnische Volksmusikschaffende eingeladen, unter anderem mit der Kantele im Gepäck – sie ist mit dem Schweizer Hackbrett verwandt. Zwei Zitherinstrumente: das eine gezupft, das andere geschlagen. (Luca Bruno)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das «Obwald»-Festival findet vom 26. bis 30. Juni in Giswil statt.