Sie hinterlegte einen tätowierten Schweinekopf in einer Schweizer Bank. Sie organisierte Galadinners mit Lebensmitteln aus dem Müll. Und während eines Atelierstipendiums in Warschau vermittelte Anja Rueegsegger in Actioncamps die Kunst des selbstbestimmten Überlebens.

Zusatzinhalt überspringen Das Projekt «u40» Wer sind die Künstler unter 40 in der Schweiz und wie ist ihre Kunst? Das Projekt «u40» von SRF Kultur gibt während mehreren Jahren einen Einblick jenseits der Klischees in das Werk und Leben von fünf jungen Schweizer Künstlerinnen und Künstlern.

«Nicht jeder Schritt, den ich mache, ist Kunst», sagt Anja Rueegsegger im September 2015. Da lebt sie seit ein paar Monaten in Warschau, wo sie im renommierten Kunstmuseum ein Atelierstipendium bekommen hat, verbunden mit einem sechsmonatigen Aufenthalt.

Streifzüge durch Warschau

Karg, aber hochwertig eingerichtet, sind die beiden Räume, die Anja in einem Nebengebäude des Warschauer Kunstmuseums bewohnt. Ein wenig einsam habe sie sich hier gefühlt, erzählt die Künstlerin. Darum habe sie angefangen, in der Stadt lange Spaziergänge zu unternehmen.

Bei ihren Streifzügen stiess sie auf eine Gruppe junger Polen, die am Stadtrand einen verlassenen Schrebergarten bewohnten. Die eigentlichen Bewohner, so die Künstlerin, waren von den umliegenden Unternehmen vertrieben worden. «Das ist normal, damit die Unternehmen irgendwann das Land billig kaufen und bebauen können.»

Stipendien für den Ofenbau

Anja bezog selbst eine dieser kleinen Datschas, half Toiletten zu bauen, ein Gemeinschaftshaus einzurichten und in jedem Häuschen eine kleine Infrastruktur anzulegen. Nun bewohnt sie dieses Haus und hilft den anderen, für den Winter Öfen herzustellen. Denn der Winter in Polen wird, nach einem heissen Sommer 2015, kalt und bitter.

Das meiste Material finden sie vor Ort. Für alles, was fehlt, investiert Anja einen Teil ihres Stipendiums. Es ist üblich, dass Künstler ihr Budget sofort wieder in Projekte stecken. Doch ist das, was Anja in den Gärten tut, tatsächlich Kunst? Was sind die Anforderungen an sie seitens der Stipendiumsgeber?

«Das Kunstmuseum und ich sind im ständigen Austausch», antwortet Anja. Als Output ihres Aufenthalts plant sie einen Comic herzustellen, der beispielsweise ihre «Actioncamps», die sie hier anbietet, dokumentiert. In diesen Camps zeigt sie Interessierten, wie man zum Beispiel Batterien selber herstellen kann.

Anja Rueegsegger performt mit ihrer Künstlergruppe Pre-Servers...

Einmachgläser mit Wastefood

Im Sommer 2014 beendete Anja Rueegsegger ihr Kunststudium an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel. Ein Teil ihrer Abschlussarbeit bestand in einer Performance, die sie am Belluard Festival in Fribourg mit ihrer eigens zu diesem Zweck gegründeten, Künstlergruppe «Pre-Servers» veranstaltete.

Sie nahmen «Wastefood», also Lebensmittel, die das Verfalldatum überschritten haben, kochten sie ein, verpackten alles in kleine Gläschen und boten diese im Tausch gegen nicht-monetäre Angebote als Kunstwerke an. Mittels Vertrag hielten sie fest, dass die Einmachgläser nicht zum Verkauf angeboten werden dürfen, also nicht auf dem Kunstmarkt landen dürfen.

Fernab vom Kunstmarkt

Diese Aktionen sind typisch für die Künstlerin, die auf einem Bauernhof aufwuchs. Mit ihren Aktionen will sie sich dem Kunstmarkt entziehen. Renommierte Ausstellungen im Museum interessieren sie nicht, versichert Anja.

Sie sei davon überzeugt, dass Kunst die Welt verändern könne. Konsequenterweise fängt Anja Rueegsegger bei sich selbst an. Existenzängste habe sie keine und auch nicht das Gefühl, für die Kunst auf etwas zu verzichten.

«Die Arbeit die ich mache, die gibt mir etwas, weil ich denke, dass es wichtig ist. Ich muss nicht alle davon überzeugen.»