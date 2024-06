Legende: IMAGO / Shotshop

Nachkriegsveteranen in Rollstühlen veränderten in den USA die medialen Bilder von Körpern. Auch in Europa und Japan gab es in Folge des Krieges vermehrt Rollstuhlrampen in Gebäuden.

Soziale Bewegungen brachten in den 1960er-Jahren das Thema Zugang und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen in die Öffentlichkeit. Auch Designschaffende sahen Inklusion, Sichtbarkeit und Teilhabe mehr und mehr als wichtige Gestaltungsaufgabe.

Während im angelsächsischen Raum die Debatte über Gleichstellung bereits früh geführt und in den 1990ern gesetzlich verankert wurde, trat in der Schweiz erst 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft.

Langsam findet der Diskurs auch Eingang in den Gestaltungsbereich hierzulande. Seit 2022 gibt es an der ETH Zürich den Lehrstuhl «Architecture and Care». Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein bietet Kurse für gendersensibles Planen an.

Auf politischer Ebene erhöht sich die Sensibilität für das Thema, wenn Politiker wie Islam Alijaj in den Nationalrat gewählt werden.