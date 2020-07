Die MCH Group sei in der Corona-Krise zum Sanierungsfall geworden und brauche dringend Geld, sagte Verwaltungsratspräsident Ulrich Vischer am Freitag vor den Medien. Letzten Herbst wurde die Suche nach einem Investor lanciert. Nun ist klar: James Murdoch und seine in der Event-, Technologie- und Medienbranche aktive Lupa Systems LLC dürfte den Zuschlag erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung dem Plan auch noch zustimmen.

Bereits vor der Corona-Pandemie kriselte es. Bei der traditionsreichen Uhrenmesse Baselworld sprangen die wichtigsten Aussteller ab und nun wird nach einem neuen Format gesucht und die Standortfrage gestellt.

Das Engagement von Murdoch sei auch als Bekenntnis zum Standort Basel zu sehen, erklärte Vischer. Dafür bürge eine auf mindestens 15 Jahre ausgelegte Vereinbarung mit einer Aktien-Haltefrist von 5 Jahren. Die Kunstmesse Art Basel soll Teil der MCH bleiben.

(sda)