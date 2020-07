Die Kapitalaufnahme soll in zwei Schritten erfolgen: Erstens ist die Umwandlung eines Darlehens des Kantons Basel-Stadt von 30 Millionen Franken in Eigenkapital vorgesehen. Zweitens können sich die Aktionäre an einer Barkapitalerhöhung in Höhe von 74.5 Millionen Franken unter Ausübung von Bezugsrechten beteiligen. Der Ausgabepreis wird mit 10.50 Franken pro Aktie veranschlagt.

Lupa Systems habe sich bereit erklärt, die neuen Aktien vollumfänglich zu übernehmen und alle Aktien zu erwerben, die nicht von den Aktionären bezogen werden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Auf die Ausübung der Bezugsrechte werden die öffentlich-rechtlichen Aktionäre verzichten. Sie halten zurzeit knapp die Hälfte am Unternehmen.