Haben die Werke einen Raubkunst-Hintergrund? Um diese Frage zu klären, entschied die Leitung des Museums Langmatt in Baden vor rund eineinhalb Jahren, einige der Gemälde in der Sammlung genauer untersuchen zu lassen.

Man engagierte einige der renommiertesten Provenienzforscher der Schweiz. Untersucht wurden auch die drei Gemälde von Paul Cézanne, die kommende Woche in New York versteigert werden. Das Ergebnis: Bei dem wertvollsten der Gemälde gab es erste Hinweise auf eine möglicherweise problematische Herkunft.

Weitere Nachforschungen bei Christie's hätten dann den entscheidenden Hinweis gebracht, sagt Museumsdirektor Markus Stegmann. Dabei sei auch viel Glück im Spiel gewesen. «Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man kann Jahre suchen und man findet nichts. Und man kann auch eine Stunde suchen und plötzlich hat man etwas gefunden», so Markus Stegmann.

Das Interesse möglicher Käufer an den Langmatt-Cézannes ist gross

Die Nadel im Heuhaufen war in diesem Fall eine Karteikarte. Sie lieferte den Beweis dafür, dass Cézannes Stillleben «Früchte und Ingwertopf» dem deutsch-jüdischen Bankier Jakob Goldschmidt gehörte, bevor es gekauft wurde und in die Sammlung Langmatt überging.

Markus Stegmann sagt, es gebe Belege dafür, dass Goldschmidts Geschäfte in Frankfurt wegen der Verfolgung durch die Nazis nicht mehr gut liefen. Es sei deshalb wahrscheinlich, dass Goldschmidt seinen Cézanne nur deshalb verkauft habe, weil er irgendwie über die Runden kommen musste.