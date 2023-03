Die umstrittene Bührle Sammlung im Kunsthaus Zürich soll von unabhängiger Seite evaluiert werden. Nun steht fest, wer das tun wird. Der Schweizer Historiker Raphael Gross soll die von der Bührle-Stiftung bisher geleistete Provenienzforschung der rund 200 Bilder überprüfen.

Mandat für den Geschichtsexperten

Gross leitet das Deutsche Historische Museum in Berlin und ist spezialisiert auf deutsch-jüdische Geschichte. Er ist Mitglied der «Limbach»-Kommission, die Lösungen in strittigen deutschen Restitutionsbegehren empfiehlt. Gross wurde von einem runden Tisch vorgeschlagen, einberufen von Stadt und Kanton Zürich sowie der Zürcher Kunstgesellschaft.

Audio Archiv: Raphael Gross zur Bührle-Debatte 25:51 min, aus Kultur-Talk vom 21.01.2022.

Was genau soll Raphael Gross untersuchen? Laut Mandat die Qualität der Provenienzforschung der Bührle Stiftung: Ob sie dem aktuellen, internationalen «State of the Art» entspricht. Weiter soll er die Bewertung der einzelnen Kunstwerke exemplarisch überprüfen und zu allfällig weiterem Handlungs- und Forschungsbedarf Empfehlungen machen. Dafür hat er ein Jahr Zeit.