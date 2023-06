Pünktlich zur Eröffnung der Art Basel verleiht das Bundesamt für Kultur (BAK) die diesjährigen Schweizer Kunst- und Designpreise. Insgesamt vergibt der Bund 11 Schweizer Kunstpreise und 17 Schweizer Designpreise. Sie sind mit jeweils 25'000 Franken dotiert.

Am Montag, dem 12. Juni, werden die Swiss Art Awards in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset vergeben, am 13. Juni folgen die Swiss Design Awards.

Die Werke der Preisträgerinnen und Preisträger sind vom 13. bis 18. Juni an den Ausstellungen Swiss Art Awards 2023 und Swiss Design Awards 2023 in der Halle 1.1 der Messe Basel zu sehen.

Legende: Auch die in Genf arbeitende Künstlerin Giulia Essyad wurde mit einem der Schweizer Kunstpreise 2023 ausgezeichnet. Ihre Installation kombiniert dekorative Elemente eines Restaurants mit Anspielungen auf einen Tempel. BAK/Gina Folly, 2023

Im Rampenlicht stehen auch die bereits bekannten Preisträgerinnen und Preisträger des Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim und des Schweizer Grand Prix Design. Sie erhalten ihre Auszeichnungen ebenfalls am 12. und am 13. Juni.