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Swiss Art & Design Awards 2026 Preisregen für Schweizer Künstlerinnen und Designer

Auszeichnungen für Schweizer Kunstschaffende: Mit den Kunst- und Designpreisen würdigt das BAK im Rahmen der Art Basel kreatives Schaffen aus der Schweiz.

15.06.2026, 11:59

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Pünktlich zur Eröffnung der Kunstmesse Art Basel verleiht das Bundesamt für Kultur (BAK) die diesjährigen Schweizer Kunst- und Designpreise. Insgesamt vergibt der Bund 7 Schweizer Kunstpreise und 17 Schweizer Designpreise. Sie sind mit jeweils 25'000 Franken dotiert.

Swiss Art Awards: eine Auswahl

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  • Bild 1 von 3. Den Preis in der Kategorie «Architektur» gewinnt das 2024 in Zürich gegründete Büro Dorsa + 820. Bildquelle: dorsa + 820 / BAK.
    Palme auf einem Wagen vor einem Gletscher und zwei Menschen im Hintergrund.
  • Bild 2 von 3. Der 1987 in Basel geborene und mittlerweile in Berlin arbeitende Künstler Vittorio Brodmann ist einer der Gewinner in der Kategorie «Kunst». Bildquelle: Vittorio Brodmann / BAK.
    Abstraktes Gemälde mit Tierfigur und Laptop.
  • Bild 3 von 3. Die Kategorie «Kritik, Edition, Ausstellung» entscheidet die 1995 in Algier geborene Kunstpädagogin und Kuratorin Asma Barchiche für sich. Bildquelle: Asma Barchiche / BAK.
    Leerer Raum mit Kunstinstallationen an einer weissen Wand.
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Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 15. Juni mit zwei Preisverleihungen im Rahmen der Art Basel gewürdigt.

Die Ausstellungen Swiss Art Awards und Swiss Design Awards, an denen die Werke der Finalistinnen und Finalisten der beiden Wettbewerbe zu sehen sind, öffnet vom 16. bis 21. Juni in der Messe Basel.

Swiss Design Awards: eine Auswahl

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  • Bild 1 von 3. Einer der Gewinner der Kategorie «Grafikdesign» ist das unabhängige Zürcher Plattenlabel Lux Rec. Verwurzelt in der DJ-Kultur und am Rande der Clubmusik, nutzt es die dunkle Elektronik sowohl als Ausgangspunkt als auch als Ausdrucksform. Bildquelle: Lux Rec / BAK.
    Schwarz-Weiss-Ansicht von Schallplatten in schwarzen und weissen Hüllen.
  • Bild 2 von 3. Das Kollektiv Créatrices gewinnt in der Kategorie «Designvermittlung und Szenografie». Ihr Werk «Billboard – A feminist-artistic infrastructure for change» bestand unter anderem aus einem Gerüst entlang der Zürcher Bahntrasse, dass inklusive, feministische Zukunftsvisionen präsentierte. Bildquelle: Créatrices / BAK.
    Grosses Schild mit der Frage 'HOW DO YOU RATE PATRIARCHY?' in einem Gerüst an einem sonnigen Tag.
  • Bild 3 von 3. Mit der Bildreihe «Ein Zuhause ohne Dach» gewinnt Sara De Brito Faustino in der Kategorie «Fotografie». Das Projekt drückt die Identität eines jungen Mädchens im Werden aus, das mit Ungleichgewicht und Verletzungen aufwächst. Bildquelle: Sara De Brito Faustino / BAK.
    Grosse menschliche Figur in einem kleinen Raum mit offener Tür.
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Im Rampenlicht stehen dann auch die bereits bekannten Preisträgerinnen und Preisträger des Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim und des Schweizer Grand Prix Design. Sie erhalten ihre Auszeichnungen ebenfalls am 15. Juni an der Art Basel in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider.

Swiss Art & Design Awards

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Die Schweizer Kunst- und Design-Preise zählen weltweit zu den ältesten Kunstwettbewerben: Die Swiss Art Awards werden bereits seit 1899 vergeben, der Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim seit 2001.

Den Schweizer Designwettbewerb gibt es seit 1917. Der Schweizer Grand Prix Design wird seit 2007 verliehen. Laut Mitteilung des BAK gelten die Auszeichnungen als Referenz für professionelle Kulturschaffende, sie sind eine Netzwerk- und Austauschplattform und geben darüber hinaus einen Überblick über das aktuelle Kunst- und Designschaffen in der Schweiz.

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