Auszeichnungen für Schweizer Kunstschaffende: Mit den Kunst- und Designpreisen würdigt das BAK im Rahmen der Art Basel kreatives Schaffen aus der Schweiz.

Pünktlich zur Eröffnung der Kunstmesse Art Basel verleiht das Bundesamt für Kultur (BAK) die diesjährigen Schweizer Kunst- und Designpreise. Insgesamt vergibt der Bund 7 Schweizer Kunstpreise und 17 Schweizer Designpreise. Sie sind mit jeweils 25'000 Franken dotiert.

Swiss Art Awards: eine Auswahl

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Den Preis in der Kategorie «Architektur» gewinnt das 2024 in Zürich gegründete Büro Dorsa + 820. Bildquelle: dorsa + 820 / BAK. 1 / 3 Legende: Den Preis in der Kategorie «Architektur» gewinnt das 2024 in Zürich gegründete Büro Dorsa + 820. dorsa + 820 / BAK

Bild 2 von 3. Der 1987 in Basel geborene und mittlerweile in Berlin arbeitende Künstler Vittorio Brodmann ist einer der Gewinner in der Kategorie «Kunst». Bildquelle: Vittorio Brodmann / BAK. 2 / 3 Legende: Der 1987 in Basel geborene und mittlerweile in Berlin arbeitende Künstler Vittorio Brodmann ist einer der Gewinner in der Kategorie «Kunst». Vittorio Brodmann / BAK

Bild 3 von 3. Die Kategorie «Kritik, Edition, Ausstellung» entscheidet die 1995 in Algier geborene Kunstpädagogin und Kuratorin Asma Barchiche für sich. Bildquelle: Asma Barchiche / BAK. 3 / 3 Legende: Die Kategorie «Kritik, Edition, Ausstellung» entscheidet die 1995 in Algier geborene Kunstpädagogin und Kuratorin Asma Barchiche für sich. Asma Barchiche / BAK Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 15. Juni mit zwei Preisverleihungen im Rahmen der Art Basel gewürdigt.

Die Ausstellungen Swiss Art Awards und Swiss Design Awards, an denen die Werke der Finalistinnen und Finalisten der beiden Wettbewerbe zu sehen sind, öffnet vom 16. bis 21. Juni in der Messe Basel.

Swiss Design Awards: eine Auswahl

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Einer der Gewinner der Kategorie «Grafikdesign» ist das unabhängige Zürcher Plattenlabel Lux Rec. Verwurzelt in der DJ-Kultur und am Rande der Clubmusik, nutzt es die dunkle Elektronik sowohl als Ausgangspunkt als auch als Ausdrucksform. Bildquelle: Lux Rec / BAK. 1 / 3 Legende: Einer der Gewinner der Kategorie «Grafikdesign» ist das unabhängige Zürcher Plattenlabel Lux Rec. Verwurzelt in der DJ-Kultur und am Rande der Clubmusik, nutzt es die dunkle Elektronik sowohl als Ausgangspunkt als auch als Ausdrucksform. Lux Rec / BAK

Bild 2 von 3. Das Kollektiv Créatrices gewinnt in der Kategorie «Designvermittlung und Szenografie». Ihr Werk «Billboard – A feminist-artistic infrastructure for change» bestand unter anderem aus einem Gerüst entlang der Zürcher Bahntrasse, dass inklusive, feministische Zukunftsvisionen präsentierte. Bildquelle: Créatrices / BAK. 2 / 3 Legende: Das Kollektiv Créatrices gewinnt in der Kategorie «Designvermittlung und Szenografie». Ihr Werk «Billboard – A feminist-artistic infrastructure for change» bestand unter anderem aus einem Gerüst entlang der Zürcher Bahntrasse, dass inklusive, feministische Zukunftsvisionen präsentierte. Créatrices / BAK

Bild 3 von 3. Mit der Bildreihe «Ein Zuhause ohne Dach» gewinnt Sara De Brito Faustino in der Kategorie «Fotografie». Das Projekt drückt die Identität eines jungen Mädchens im Werden aus, das mit Ungleichgewicht und Verletzungen aufwächst. Bildquelle: Sara De Brito Faustino / BAK. 3 / 3 Legende: Mit der Bildreihe «Ein Zuhause ohne Dach» gewinnt Sara De Brito Faustino in der Kategorie «Fotografie». Das Projekt drückt die Identität eines jungen Mädchens im Werden aus, das mit Ungleichgewicht und Verletzungen aufwächst. Sara De Brito Faustino / BAK Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Rampenlicht stehen dann auch die bereits bekannten Preisträgerinnen und Preisträger des Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim und des Schweizer Grand Prix Design. Sie erhalten ihre Auszeichnungen ebenfalls am 15. Juni an der Art Basel in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider.