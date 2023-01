Sie soll die heiklen Fragen im Umgang mit Kunstwerken klären, die möglicherweise jüdischen Sammlerinnen und Sammlern unter dem Druck der NS Verfolgung entzogen wurden. Sei das durch Raub oder durch erzwungen Verkauf.

Dabei geht es um Fragen, an denen sich niemand gern die Hände verbrennt: Was soll mit solchen Kunstwerken geschehen? Werden sie an Erben restituiert? Oder gibt es andere Lösungen? Was macht man, falls es keine Erben gibt? Was macht man, falls es keine eindeutigen Beweise für einen NS verfolgungsbedingten Entzug gibt?

Als Grundlagen für die Arbeit der unabhängigen Kommission dienen die international anerkannten Washington Principles, die seit 1998 den Umgang mit NS-verfolgungsbedingten Entzügen regeln. Und die ergänzende Erklärung von Terezin (2009), sowie ethische Leitlinien der SKKG, die etwa den betroffenen Opfern und ihren Nachkommen Gehör verschaffen sowie Leidens- und Verfolgungsgeschichten anerkennen wollen.