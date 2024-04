Das «Press Photo of the Year»

Legende: Berührt: Die Jury war tief bewegt von der Art und Weise, wie dieses Bild bei jedem Betrachter eine emotionale Reaktion hervorruft. Die 36 Jahre alte Ina Abu Maamar beugt sich über den Leichnam ihrer Nichte Saly (5). Sie war gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwester getötet worden, als eine israelische Rakete ihr Haus in Chan Junis getroffen hatte. Reuters / Mohammed Salem

Das Foto einer jungen palästinensischen Frau mit einem toten Kind im Arm im Gazastreifen ist das Weltpressefoto 2024. Die Jury zeichnete dafür den Fotografen Mohammed Salem am Donnerstag in Amsterdam mit dem ersten Preis aus. Der Palästinenser hatte das Foto für die Nachrichtenagentur Reuters gemacht. «Es war ein starker und trauriger Moment, der zusammenfasst, was im Gazastreifen geschieht», schilderte er. Die Jury sprach von einem ergreifenden «Einblick in unermessliches Leid».

Die Gewinner der drei anderen globalen Kategorien:

«Valim-babena» gewinnt in der Kategorie «Story of the Year»

1 / 3 Legende: Die Kategorie «Beste Story des Jahres» ehrt Bilder zu einer bestimmten Geschichte, die für Aufsehen sorgte. «Valim-babena» ist eine Reportage der Südafrikanerin Lee-Ann Olwage für das Magazin «Geo» über den Umgang mit Demenz-Kranken in Madagaskar. GEO / Lee-Ann Olwage 2 / 3 Legende: Die Jury würdigte die Wärme und Zärtlichkeit in den Bildern. GEO / Lee-Ann Olwage 3 / 3 Legende: Kinder sind ein zentrales Element in der Reportage von Olwage. GEO / Lee-Ann Olwage

«The Two Walls» gewinnt den «Long-Term Project Award»

1 / 3 Legende: Der aus Venezuela stammende Fotograf Alejandro Cegara wurde in der Kategorie langfristige Projekte (mind. drei Jahre) für eine Serie über Immigration in Mexiko ausgezeichnet. Im Bild geht ein Migrant über einen Güterzug, bekannt unter dem Namen «Die Bestie». New York Times / Alejandro Cegarra 2 / 3 Legende: Die Familie De Coto posiert für ein Porträt an Bord der «Bestie» auf dem Weg nach Ciudad Juárez. New York Times / Alejandro Cegarra 3 / 3 Legende: Ruben Soto (rechts), ein Migrant aus Venezuela, sitzt mit Rosa Bello, einer Migrantin aus Honduras, auf einem Güterzug in Samalayuca, Mexiko, der als «Die Bestie» bekannt ist. Ruben und Rosa lernten sich in Mexiko kennen und verliebten sich auf ihrem Weg in die Vereinigten Staaten. New York Times / Alejandro Cegarra

«War is Personal» gewinnt in der Kategorie «Open Format Award»

1 / 3 Legende: Die ukrainische Fotografin Julia Kochetova gewann den ersten Preis für ihr Projekt «War is Personal». Sie zeigt in ihrem Projekt nach Darstellung der Jury, wie der Krieg die Menschen täglich persönlich treffe. Julia Kochetova 2 / 3 Legende: Das Projekt «War is Personal» ist online auf der Seite der Künstlerin Julia Kochetova zu sehen. Julia Kochetova 3 / 3 Legende: Das Projekt von Julia Kochetova beinhaltet Fotos sowie Text- und Audiobeiträge. Julia Kochetova

Insgesamt wurden 33 Fotografen ausgezeichnet. Mehr als 3800 hatten sich mit mehr als 61'000 Fotos am Wettbewerb beteiligt. Alle ausgezeichneten Bilder werden in einer Ausstellung gezeigt, die in mehr als 60 Ländern weltweit zu sehen ist.

Ausstellungshinweis Box aufklappen Box zuklappen Die World Press Photo Exhibition macht auch in Zürich Halt: Die Fotos sind vom 9. Mai bis zum 9. Juni 2024 im Landesmuseum Zürich zu sehen.