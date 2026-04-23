Bild eines ICE-Einsatzes in den USA wird Pressefoto des Jahres

ICE, Gaza und Guatemala: Die Gewinner der World Press Photo Awards 2026 stehen fest.

World Press Photo of the Year: «Separated by ICE»

Legende: World Press Photo of the Year «Separated by ICE» von Carol Guzy. Carol Guzy/ZUMA Press/ iWitness/for Miami Herald

Im Jahr 2025 verwandelte eine Verschärfung der US-Einwanderungspolitik ein Gerichtsgebäude in New York in einen Dreh- und Angelpunkt für Massenabschiebungen. Luis, ein in der Bronx lebender Migrant aus Ecuador, wird vor dem Gebäude von ICE-Beamten festgenommen. Das Gewinnerbild zeigt Luis’ Töchter, die sich verzweifelt an ihren Vater klammern.

Finalist: «Aid Emergency»

Legende: «World Press Photo of the Year»-Finalist «Aid Emergency in Gaza» von Saber Nuraldin. Saber Nuraldin/EPA Images

Im Jahr 2025 kam es nach einer durch israelische Behörden verhängten Hilfsblockade zu einer Hungersnot in Gaza. Das Foto zeigt Palästinenser, die auf einen Hilfsgüter-Lkw klettern, als dieser nach einer Teilöffnung in den Gazastreifen einfährt.

Finalist: «The Trials of the Achi Women»

Legende: «World Press Photo of the Year»-Finalist «The Trials of the Achi Women» von Victor J. Blue. Victor J. Blue for The New York Times Magazine

Vier Jahrzehnte lebte eine Gruppe indigener Frauen in Guatemala in denselben Gemeinden wie die Männer, die sie vergewaltigt hatten. Auf dem Foto steht eines der Opfer zusammen mit anderen Frauen vor einem Gericht in Guatemala-Stadt – an jenem Tag, als drei der Täter wegen Vergewaltigung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 40 Jahren Haft verurteilt wurden.