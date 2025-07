Die erste Alison-Bechdel-Retrospektive im deutschen Sprachraum zeichnet Bechdels Karriere von «Dykes To Watch Out For» bis zu ihrer jüngsten Graphic Novel «Spent. A Comic Novel» nach und setzt sie geschickt in gesellschaftliche Zusammenhänge.

Bechdels Comics sind sehr literarisch und textlastig, doch ist es der Kuratorin Anette Gehrig gut gelungen, sie auch räumlich und sinnlich zu vermitteln: Sie setzt Vergrösserungen ein und integriert andere Medien wie Fotografien, Plakate, Skizzenbücher, freie Arbeiten und Filme. Wer aber wirklich in Bechdels Welt eintauchen will, muss auch in der Ausstellung Sprechblasen lesen.

Die Ausstellung ist im Cartoonmuseum Basel vom 5. Juli bis zum 26. Oktober 2025 zu sehen.