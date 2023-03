Im Eingangsbereich der Ausstellung steht ein Gedicht von Bertolt Brecht. Eine Zeile macht besonders Eindruck: «Hungriger, greif nach dem Buch: Es ist eine Waffe.»

Wie wahr dieser Satz ist, beweist ein Büchlein aus den USA, das direkt daneben liegt: das «Spelling Book», ein Lehrbuch zur Alphabetisierung, das schwarze Sklavinnen und Sklaven nicht besitzen durften. Zu gross war die Gefahr, sie könnten lesend auf unerwünschte Gedanken kommen.