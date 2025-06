Am 6. Juni 1875 kam Thomas Mann als Sohn einer Kaufmannsfamilie in Lübeck zur Welt. In der Schule war er miserabel. Erste Schreibversuche blieben von mässigem Erfolg. Auch die Veröffentlichung seines Debütromans «Buddenbrooks» 1901 stiess zuerst auf wenig Resonanz. Erst mit der zweiten einbändigen Auflage von 1903 gelang Thomas Mann der Durchbruch. 26 Jahre später wurde er für seinen Erstlingsroman über den Niedergang einer Lübecker Kaufmannsfamilie mit dem Literatur-Nobelpreis geehrt.

Immer wieder äusserte sich Thomas Mann auch öffentlich zum politischen Weltgeschehen. Vor dem Ersten Weltkrieg präsentierte er sich noch als Nationalist und Kriegsbefürworter. In den 1920er-Jahren trat er dann als Verfechter von Demokratie und Humanität hervor und war ein entschiedener Hitler-Gegner. 1933 wurden Thomas Manns Werke in Nazi-Deutschland verbrannt. Mit seiner Familie zog er ins Exil, zuerst in die Schweiz, dann in die USA. Von dort aus wendete er sich während des Zweiten Weltkrieges über den BBC-Rundfunk an seine Landsleute als mahnende Stimme gegen den Nationalsozialismus.

Nach dem Krieg kehrten die Manns nach Europa zurück. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Thomas Mann in der Schweiz, in einer Villa in Kilchberg am Zürichsee. Am 12. August 1955 starb Thomas Mann in Zürich.