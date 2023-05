Charles Ferdinand Ramuz kam 1878 in Lausanne zur Welt. Als junger Mann verbrachte er mehrere Jahre in Paris. Dort lernte er die Malerin Cécile Cellier kennen, die er 1913 heiratete. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. 1914 verliess Ramuz mit seiner Familie Paris und zog zurück in die Schweiz.

Er schrieb Lyrik, Essays und rund 20 Romane. Besonders bekannt: «Die Geschichte vom Soldaten», die der Komponist Igor Strawinsky vertonte.

Ramuz erhielt für sein Werk zahlreiche Preise, darunter 1936 der Grosse Schillerpreis der Schweizerischen Schillerstiftung.

Ramuz ist bis heute der bedeutendste Autor der französischsprachigen Schweiz. Sein Werk galt und gilt als avantgardistisch – und daher als enorme Herausforderung für Übersetzer.

Charles Ferdinand Ramuz verstarb am 23. Mai 1947 knapp 70-jährig in Pully bei Lausanne.