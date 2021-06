Doppelt so gay, wie sie aussieht. Und halb so jüdisch, wie sie klingt: So beschreibt sich Anna Rosenwasser selbst. Die Aktivistin und Kolumnistin engagiert sich gegen Homophobie und Diskriminierung von Queers in der Schweiz. Auch beim Lesen setzt sie auf queere Literatur.

Anna Rosenwasser Journalistin und Aktivistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Anna Rosenwasser (*1990) ist Journalistin, Kolumnistin und Aktivistin. Sie vertritt feministische und queere Anliegen in der Öffentlichkeit. Als bisexuelle Frau engagiert sie sich in der LOS (Lesbenorganisation Schweiz). Anna Rosenwasser lebt in Zürich.

SRF: Gibt es so etwas wie Ihr liebstes Buch?

Anna Rosenwasser: Immer wieder ein Neues. Momentan ist es «Drei Kameradinnen», das ich im Literaturclub verteidigt habe. Aber natürlich gibt’s auch liebste Bücher, von denen ich seit Jahren schwärme. «Wie wir begehren» von Carolin Emcke ist so eines.

Ihr bevorzugter Leseort? Und wann lesen Sie überhaupt?

Für mein Lesen – und meine Gesundheit – sind handyfreie Tage und Wochen enorm wichtig. Dann lese ich am liebsten in Parks, Cafés und Betten. Im Alltag lese ich oft einfach in der einzigen sonnigen Ecke meiner Zürcher Mini-Wohnung.

33:23 Video Gespräch mit Queer-Aktivistin Anna Rosenwasser Aus Gredig direkt vom 17.05.2021. abspielen

Mehrere Bücher gleichzeitig oder eins nach dem anderen?

Gleichzeitig. Nur schon, um je nach Laune zu Schund oder Komplexität zu greifen – oder zu komplexem Schund. Queere Liebesgeschichten verschlinge ich als Hörbuch. Sachbücher eigenen sich als E-Books, weil ich da mehr oder minder gut markieren kann. Ich lese aber auch immer ein Buch in gedruckter Form; eines, das besonders hübsch ist oder mir anderweitig am Herzen liegt. Also meistens drei Bücher gleichzeitig.

Ein Buch, das Ihnen die Liebe zum Lesen eröffnet hat…?

«Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär» von Walter Moers hat mich als Teenagerin völlig eingenommen. Nur vor den Illustrationen fürchtete ich mich etwas. Vereinzelte sind recht gfürchig!

‹Sex Ed› der britischen Feministin Ruby Rare hat meine Perspektiven auf Sexualität erweitert.

Ein gutes Buch, um in queere Lebenswelten einzutauchen?

«Sissy. A Coming of Gender Story» von Jacob Tobia hinterfragt auf eine sehr verletzliche und augenzwinkernde Weise, warum wir noch immer nur an Mann und Frau glauben.

Ein Buch, das Ihr Denken beeinflusst hat?

Zuletzt «Sex Ed» der britischen Feministin Ruby Rare. Das liebevoll illustrierte Buch hat meine Perspektiven auf Sexualität erweitert.

Ein Buch, bei dem Sie laut lachen mussten…?

Zählen Comics? Falls ja, bei der queeren Reihe «Heartstopper» von Alice Oseman hab ich im gefühlten Fünfminutentakt entzückte und amüsierte Geräusche gemacht! Der Anglizismus sei mir verziehen: Der Comic ist mega wholesome.

Audio Anna Rosenwasser: «Jedes Outing macht Mut!» 59:07 min, aus Focus vom 08.02.2021. abspielen. Laufzeit 59:07 Minuten.

Eine «Leseleiche»: ein Buch, das Sie einfach niemals beenden?

Ich kämpfe mich nur sehr langsam durch «Yalla, Feminismus!» von Reyhan Şahin alias Dr. Bitch Ray, die über Frauenfeindlichkeit im Hip Hop und Islamfeindlichkeit anhand der Kopftuchdebatte schreibt. Mich machen diese Formen von Diskriminierungen einfach so müde, dass ich mir das Privileg rausnehme, mich zwischenzeitlich immer wieder vom Thema zu erholen.

Sobald Kinder Teil meines Lebens sind, lese ich ihnen aus «Julian ist eine Meerjungfrau» vor.

Ein Buch, das Sie gerne verschenken?

«Der Ursprung der Welt» von Liv Strömqvist. Ich finde, jede Person sollte diesen lehrreichen und sehr lustigen Comic gelesen haben.

Ein Buch, das Sie gerne Kindern vorlesen?

Meinen erwachsenen Lieblingsmenschen lese ich sehr gerne Gedichte von Mascha Kaléko vor, am liebsten aus meiner heiligen Ausgabe von «Das lyrische Stenogrammheft». Sobald Kinder Teil meines Lebens sind, freue ich mich darauf, ihnen aus «Julian ist eine Meerjungfrau» von Jessica Love vorzulesen.

Ein Buch, dem Sie mehr Lesende wünschen?

«Exit Racism» von Tupoka Ogette ist ein zugängliches, geduldiges und lehrreiches Buch, das uns alle vorwärtsbringen kann.

Das Gespräch führte Markus Tischer.