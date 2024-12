Michael von der Heide (geb. 1971 in Amden) ist einer der bekanntesten Sänger der Schweiz und steht seit 30 Jahren auf der Bühne. 2010 vertrat er die Schweiz beim Eurovision Song Contest. Aktuell tourt er mit seinem neuesten Chansonprogramm «Nocturne». Daneben steht er in der «Rocky Horror Show» in St. Gallen auf der Bühne. Gerade ist sein Weihnachtsalbum «Noël Noël» erschienen.