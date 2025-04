Per E-Mail teilen

Der Schweizer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Peter von Matt ist tot.

Er sei im Alter von 87 Jahren nach längerer Krankheit gestorben, teilt seine Familie mit.

Von Matt wurde weit über die Wissenschaft hinaus geschätzt und gelesen.

Peter von Matt wurde in Luzern geboren und wuchs in Stans im Kanton Nidwalden auf. Er war über zwei Jahrzehnte Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Zürich.

Bekannt wurde Peter von Matt vor allem durch seine Bücher über Literatur, die mit vielen Auszeichnungen gewürdigt wurden. So erhielt er etwa den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt, den Heinrich-Mann-Preis und den Schweizer Literaturpreis. Der verstorbene Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki nannte von Matt einst den «besten Schriftsteller der deutschsprachigen Schweiz».

In seinen Essays äusserte sich von Matt nicht nur zur Literatur, sondern auch zu gesellschaftlichen und politischen Fragen. Seine Bücher wurden deshalb auch von einem breiten Publikum gerne gelesen. Zuletzt erschien 2023 sein Buch «Übeltäter, trockne Schleicher, Lichtgestalten. Die Möglichkeiten der Literatur».