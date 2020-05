Daniel Kampa war viele Jahre Verleger bei den grossen Verlagen Diogenes in Zürich und Hoffmann und Campe in Hamburg. Seit Herbst 2018 leitet er seinen eigenen Verlag, den Kampa Verlag in Zürich. U.a. hat er die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk im Programm – unterdessen Nobelpreisträgerin.