Für unter den Christbaum: Sechs persönliche Buchtipps aus der SRF-Literaturredaktion zu Weihnachten – vom klassischen Roman über Memoiren bis hin zum Ratgeber.

Schweizer Roman: «Do Re Mi Fa So»

Im Roman von Tine Melzer nimmt der Opernsänger Sebastian Saum an seinem 40. Geburtstag ein Vollbad und bleibt danach in der Badewanne liegen. Intensiv denkt er über dss Leben nach, über sinnvolle Tätigkeiten und Ohnmachtsgefühle. Zu Beginn serviert ihm sein Mitbewohner und bester Freund Franz üppige Mahlzeiten und liest ihm aus der Zeitung vor.

Legende: Autorin Tine Melzer lebt und arbeitet in Zürich. Ihr 2023 erschienener Debütroman «Alpha Bravo Charlie» wurde mehrfach ausgezeichnet. Jung und Jung/Mara Truog

Je länger Sebastian aber liegen bleibt, desto sorgenvoller ist Franz. Immer mehr rücken in dem skurrilen Setting berührende Fragen ins Zentrum: Was macht richtige Freundschaft aus, und wie sieht Verantwortung aus? (Valentin Schneider)

Lebenserinnerungen: «Die Königin und der Kalligraph»

Eine Welt, in der Juden, Muslime und Christen friedlich zusammenleben? Moussa Abadi wuchs in ihr auf. Er wurde 1910 im jüdischen Viertel von Damaskus geboren. Später studierte er in Frankreich und rettete dort während des 2. Weltkriegs in brandgefährlichen Aktionen über 500 jüdische Kinder.

Legende: Damaskus im Jahr 1910: In die syrische Metropole wird Moussa Abadi hineingeboren – als das Leben dort noch anders aussah. Imago/GrangerHistorical Picture Archive

Mit seinen Erzählungen aus Damaskus, die er erst als alter Mann in Angriff nahm, gelingt es ihm, enorm packend von einer Welt zu erzählen, die es nicht mehr gibt, die aber noch immer das Potenzial hätte, die Welt von heute etwas besser zu machen. (Franziska Hirsbrunner)

Kinderbuch: «Die Augen und das Unmögliche»

Der Hund Johannes ist im Stadtpark Auge und Ohr für alle Tiere, die dort leben. Den ältesten – drei Bisons – muss er regelmässig berichten. Als die Tiere in ihrem Lebensraum bedroht werden, können sie sich nur mit vereinter Kraft retten.

Legende: 2014 erschien Dave Eggers' viel diskutierter Roman «Der Circle» – eine Dystopie über die Internetgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Nun hat er mit «Die Augen und das Unmögliche» auch ein Kinderbuch geschrieben. Shawn Harris/Kampa Verlag

Der US-amerikanische Autor Dave Eggers hat ein wunderbares Gleichnis geschrieben über die Bedeutung von Freundschaft, Freiheit – und über die Natur, ergänzt mit grossartigen Illustrationen. Ein potenzielles Lieblingsbuch – nicht nur für Kinder. (Britta Spichiger)

Der Krimi-Klassiker: «Die kleine Schwester»

Hollywood in den 40er-Jahren: Filmstars, Gangster und Polizisten. Die Handlung schüttelt einen durch wie auf der Achterbahn und dreht sich um Karrieren, Drogen, Erpressung, Liebe und Gewalt. Mittendrin: Philip Marlowe, der Inbegriff des hartgesottenen Privatdetektivs.

Legende: Humphrey Bogart als Detektiv Philip Marlowe in der Filmadaption «The Big Sleep» von 1944. IMAGO/Allstar

Auch er hat keinen Überblick. Aber er kombiniert messerscharf und hat immer einen sarkastischen Spruch parat. Der Krimi von Raymond Chandler besticht durch atemberaubende Dialoge und als Momentaufnahme des damaligen Los Angeles. Übrigens: Philip Maloney ist der Schweizer Marlowe. (Markus Gasser)

Ratgeber: «Meine Eltern werden alt»

Sollte meine Mutter wirklich noch Auto fahren? Warum stellt mein Vater immer dieselben Fragen? Peggy Elfmann liefert in ihrem Ratgeber Tipps für den Umgang mit den älter werdenden Eltern. Vor allem aber ruft sie dazu auf, die noch verbleibende Zeit miteinander zu geniessen. Zum Beispiel schlägt sie vor, zusammen einen Familienstammbaum zu zeichnen oder einen Spielenachmittag zu veranstalten – mit den alten Kinderspielen von Mami und Papi. (Katja Schönherr)

Sachbuch: «Die Achse der Autokraten»

Die Historikerin und Pulitzerpreis-Trägerin Anne Applebaum analysiert in ihrem Werk die perfide Mechanik, mit der autoritäre Regimes rund um den Globus liberale Demokratien zu drangsalieren versuchen: Desinformation, Scheinfirmen, Terrorfinanzierung … das Sachbuch rüttelt auf. Offene Gesellschaften, welche Freiheit und Vernunft hochhalten, sind gefordert, gegenüber den Feinden der Freiheit Kante zu zeigen. (Felix Münger)

Noch mehr Buchtipps: Kochbücher für unter den Weihnachtsbaum Box aufklappen Box zuklappen Auch Kochbücher sind beliebte Weihnachtsgeschenke. Doch das richtige zu finden, ist bei der riesigen Auswahl keine leichte Aufgabe. SRF 1-Foodredaktorin Maja Brunner sind diese Bücher aufgefallen: Kochen mit dem, was Saison und Garten hergibt Der Basler Texter und Kochbuchautor Claudio del Principe setzt in seinem neusten Kochbuch «alla buona» auf den kulinarischen Reichtum der «Cucina Povera» seiner Eltern. Feine Rezepte mit viel saisonalem und regionalem Gemüse, mit Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Polenta und altbackenem Brot erweitern das Repertoire von Hobbyköchinnen oder Hobbyköchen, denen unser Planet nicht egal ist. Claudio del Principe: «alla buona», AT Verlag. «Das kulinarische Erbe der Schweiz» Sushi? Kennen Sie. Bloderkäse? Eher nicht. Die Wissenslücke schliesst die komplett überarbeitete und ergänzte Enzyklopädie «Das kulinarische Erbe der Schweiz – ein Panoptikum des Ess- und Trinkbaren» des Journalisten und Buchautors Paul Imhof. Wem dieses Buch unter den Weihnachtsbaum gelegt wird, der oder die kann sich auf einen spannenden Führer durch die leiblichen Genüsse der Schweiz freuen, der die Geschichte hinter Schweizer Produkten vom Aromat über die Appenzeller Hosenknöpfe bis zum Fribourger Vacherin erzählt. Paul Imhof: «Das kulinarische Erbe der Schweiz – Ein Panoptikum des Ess- und Trinkbaren», Echtzeit Verlag. «Wäärli guet» Foodies kennen den Glarner Kochinfluencer Noah Bachofen möglicherweise aus dem Netz. Was er dort kocht – vom «Carrot dog» über das «Auberginenschnitzel» bis hin zu seinen «Zigerhörnli» gibt’s jetzt – gespickt mit vielen Küchentipps – auch als Buch. Das Geschenk also für etwa die Nichte oder den Enkel? Nicht nur: Auch für gestandene Hobby-Köchinnen und Köche hält der gelernte Koch mit Erfahrung in der Sternenküche in seinem Kochbucherstling «Wäärli guet» «glustige» Rezepte bereit. Noah Bachofen: «Wäärli guet», AT Verlag.