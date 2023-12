Headbangen auf dem Sofa: Selten war Heavy Metal so skurril

Nein, wie Klischee-Metaller mit langen Haaren und Totenkopf-Shirts sehen die beiden nicht aus. Wer den Heavy-Metal-Lieferservice Malmzeit bestellt, bekommt zwei adrett gekleidete Herren in Anzügen geliefert. Bassist und Sänger Jörg Scheller und Gitarrist Jochen Neuffer trinken bei ihren Auftritten auch kein Bier oder Schnaps, sondern Tee. Ihre Songs spielen die beiden sitzend auf der Couch. Besungen wird ausschliesslich das Wetter.

«Ironie kommt von Iron»

«Wenn wir etwas ernst nehmen, dann die Ironie», sagt Jörg Scheller. Und führt aus: «Als Metaller weiss man, dass Ironie von «Iron» (engl. Eisen) kommt. Wenn man der Welt etwas entgegenhalten will, muss man eisern sein – und das tun wir mit unserem Kammermetal.»

Ironie kommt nicht von «Iron», sondern vom lateinischen «Ironia», was so viel bedeutet wie feiner Spott oder sich unwissend stellen. Beides beherrschen Jörg Scheller und Jochen Neuffer in Perfektion. Ihre Auftritte beinhalten keine ambitionierten musikalischen Ergüsse. Zwischen den Songs wird ausufernd gelabert, pardon: «Werkeinführung» betrieben, wie es Scheller nennt.

Spargelfest und Politprominenz

Zum 20. Geburtstag des Heavy-Metal-Lieferservice ist nun die Biografie «Make Metal Small Again» erschienen. Im Schnitt spielen Malmzeit rund zwölf Konzerte pro Jahr, wobei sie auch vor skurrilen Auftrittsorten nicht zurückschrecken.

Legende: Metal, aber anders: Die beiden Vollblutmetaller treten auch in Gotteshäusern auf. malmzeit

Der Heavy-Metal-Lieferservice wird für Kindergeburtstage und goldene Hochzeitstage verschenkt, kam aber auch schon an einem Spargelfest, bei der Frankfurter Buchmesse und in der Landesvertretung Baden-Würtemberg zum Einsatz. «Dort schrammelten wir vor hochkarätigen Politikerinnen und Politikern, die Sekt trank und Würstchen assen. Komplett absurd».

Die perfekte Kammermusik

Scheller findet, dass es kein Widerspruch sei, Heavy Metal ins bürgerliche Umfeld und in heimische Stuben zu bringen. «Metal war immer schon bürgerlicher als beispielsweise Punk. Der Durchschnittsmetaller ist eigentlich ein Stubenhocker, der zu Hause die Schlechtigkeit der Welt beklagt und dazu Fantasy-Geschichten von J.R.R. Tolkien liest.» Darum sei Metal die perfekte Kammermusik.

Legende: Feuer unterm Hintern – aber mit einer Tasse Tee: Malmzeit bringt mit ihren Riffs die Buden zum Brennen. malmzeit

Jörg Scheller ist hauptberuflich als Professor der Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste tätig, sein Mitmetaller Jochen Neuffer arbeitet als Ingenieur in der schwäbischen Automobilbranche. Malmzeit betreiben die beiden als Hobby. Ihr Heavy-Metal-Lieferdienst sei aber durchaus in höhere Mission unterwegs, sagt Scheller.

Den Metal radikalisieren

Man wolle den Heavy Metal radikalisieren, und zwar auf paradoxe Art und Weise. «Heute lockt man keinen mehr hinter dem Kachelofen hervor, wenn man bei einem Konzert mit Schweineköpfen um sich wirft und dazu ‹Satan› schreit. Aber wenn man sitzt, Kräutertee trinkt und übers Wetter fabuliert, dann bringt das zumindest gestandene Metaller durchaus auf die Palme.»

Legende: Vor rund 20 Jahren starteten Jörg Scheller und Jochen Neuffer ihre Musikkarriere. Hier auf ihrem zweiten Bandfoto. Malmzeit

Gleichzeitig will Malmzeit niederschwelligen Zugang zur Musikrichtung Metal bieten für diejenigen, die sich bis anhin eher abschrecken liessen vom grossen Gebaren und Budenzauber von Bands wie Metallica, Megadeth und Co.

Wie ironisch oder besser gesagt «eisern» Scheller und Neuffer den Lanzenbruch für den Metal meinen, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Klar aber ist: So ein Heavy-Metal-Lieferdienst ist ein teuflischer Spass.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Jochen Neuffer und Jörg Scheller: «Make Metal Small Again: 20 Jahre Malmzeit». Kohlhammer, 2023.