Die Nominierungen für die Grammy Awards 2026 sind bekannt: Rapper Kendrick Lamar führt mit neun Nominierungen zum zweiten Mal in Folge die Liste der Grammy-Anwärter an. Er übertrifft damit die sieben Nominierungen von Pop-Superstar Lady Gaga im Rennen um die höchsten Auszeichnungen der Musikindustrie.
Der Rapper wird mit «GNX» und Gaga wird mit «Mayhem» um die Trophäe für das Album des Jahres konkurrieren.
Weitere Nominierte in der Kategorie «Album des Jahres» sind Bad Bunny für die spanischsprachige EP «Debí Tirar Más Fotos», Justin Bieber mit «Swag» sowie Sabrina Carpenter für ihr Album «Man’s Best Friend».
Der puerto-ricanische Musiker Bad Bunny, der bei der Halbzeitshow des kommenden Super Bowl auftreten wird, erhielt insgesamt sechs Nominierungen.
Zwei K-Pop-Songs schafften es in die Kategorie «Song des Jahres»: «Golden» aus dem Soundtrack des Netflix-Erfolgsfilms «KPop Demon Hunters» und «APT.» von Rose und Bruno Mars.
Das sind die wichtigsten Nominierungen
Album of the Year
«DeBÍ TiRAR MáS FOToS», Bad Bunny
«SWAG», Justin Bieber
«Man’s Best Friend», Sabrina Carpenter
«Let God Sort Em Out». Clipse, Pusha T and Malice
«Mayhem», Lady Gaga
«GNX», Kendrick Lamar
«MUTT», Leon Thomas
«CHROMAKOPIA», Tyler, the Creator
Song of the Year
«Abracadabra», Lady Gaga
«Anxiety», Doechii
«DtMF», Bad Bunny
«Golden», KPop Demon Hunters
«luther», Kendrick Lamar w/ SZA
«Manchild», Sabrina Carpenter
«WILDFLOWER», Billie Eilish
Record of the Year
«DtMF», Bad Bunny
«Manchild», Sabrina Carpenter
«Anxiety», Doechii
«WILDFLOWER», Billie Eilish
«Abracadabra», Lady Gaga
«luther», Kendrick Lamar w/ SZA
«The Subway», Chappell Roan
«APT», Rosé and Bruno Mars
Best New Artist
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young