«Music's Biggest Night» macht sich bereit: Die Grammy Awards werden am 1. Februar 2026 zum 68. Mal vergeben. Jetzt wurde die lang ersehnte Liste der Nominierungen veröffentlicht.

Die Nominierungen für die Grammy Awards 2026 sind bekannt: Rapper Kendrick Lamar führt mit neun Nominierungen zum zweiten Mal in Folge die Liste der Grammy-Anwärter an. Er übertrifft damit die sieben Nominierungen von Pop-Superstar Lady Gaga im Rennen um die höchsten Auszeichnungen der Musikindustrie.

Legende: Grammy-verwöhnt: Kendrick Lamar hat in seiner Karriere bereits 22 Grammys gewonnen. «GNX» ist sein fünftes Studioalbum in Folge, das für das Album des Jahres nominiert wurde – eine Leistung, die bisher kein anderer Künstler erreicht hat. IMAGO / Agencia EFE

Der Rapper wird mit «GNX» und Gaga wird mit «Mayhem» um die Trophäe für das Album des Jahres konkurrieren.

Weitere Nominierte in der Kategorie «Album des Jahres» sind Bad Bunny für die spanischsprachige EP «Debí Tirar Más Fotos», Justin Bieber mit «Swag» sowie Sabrina Carpenter für ihr Album «Man’s Best Friend».

Legende: Auch Lady Gaga ist wieder auf Grammy-Jagd: Bei den 68. Grammy Awards ist sie für Song, Platte und Album des Jahres nominiert – zum ersten Mal erhält sie Nominierungen in allen drei Kategorien gleichzeitig. IMAGO / UPI Photo

Der puerto-ricanische Musiker Bad Bunny, der bei der Halbzeitshow des kommenden Super Bowl auftreten wird, erhielt insgesamt sechs Nominierungen.

Legende: Bad Bunnys «Debí Tirar Más Fotos» ist erst das zweite rein spanischsprachige Album, das für den Grammy «Album des Jahres» nominiert wurde. Hier zu sehen: Bad Bunny bei einem Auftritt in Los Angeles. Dort werden auch die Grammys 2026 verliehen. Getty Images/Kevin Mazur

Zwei K-Pop-Songs schafften es in die Kategorie «Song des Jahres»: «Golden» aus dem Soundtrack des Netflix-Erfolgsfilms «KPop Demon Hunters» und «APT.» von Rose und Bruno Mars.