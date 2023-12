Man kann es fast nicht anders sagen: Die Fans schenken Züri West derzeit ihr Herz.

Am 8. Dezember ist zum 40. Geburtstag der Band das 14. Studioalbum «Loch dür Zyt» erschienen – es war innert Stunden ausverkauft. Bis jetzt gingen mehr als 5000 CDs über den Ladenstisch.

Verschiedene Schweizer Medien berichteten über den Run auf die CD – allem voran, weil es im Streaming-Zeitalter erstaunlich ist, dass Plattenläden noch überrannt werden. So machen gemäss Lorenz Haas, Geschäftsführer des Branchenverbands der Musiklabels, die CD-Verkäufe nur noch etwa sieben Prozent des Gesamtumsatzes in der Schweiz aus.

Nachpressen auf Hochtouren

«Da spielt etwas Ausserordentliches mit», sagt Sylvie Widmer gegenüber SRF. Sie ist Geschäftsführerin von Sound Service in Bern, die sich um den CD-Vertrieb für Züri West und anderer Schweizer Bands kümmert.

Da die Nachfrage so gross sei, laufe das Nachpressen auf Hochtouren. «Bereits wurden Tausende neuer CDs in Österreich gepresst und diese Woche ausgeliefert», so Widmer. Österreich, weil es in der Schweiz kein CD-Presswerk mehr gibt.

Legende: Seit fünf Jahrzehnten auf der Bühne: Kuno Lauener (3.v.r.) mit der Band Züri West, 2023. caspar martig

Wie erklärt sich SRF-Musikjournalist Dominic Dillier den Hype um das neue Züri-West-Album? «Ich habe verschiedenen Thesen», so Dillier.

Akt der Solidarität

Grund eins: «Das Album physisch zu kaufen, ist ein Akt der Solidarität», meint Dillier. Seit 2021 ist bekannt, dass Sänger Kuno Lauener an Multipler Sklerose erkrankt ist. Seit dann ist auch klar: Züri West wird nie mehr auftreten. Ob es noch weitere Alben gibt? Unklar.

«Loch dür Zyt» könnte also zum ultimativen Sammlerstück werden. Das letzte Album der Kultband aus den 1990er-Jahren, die einst aus der Punk-Bewegung der Berner Reithalle entstanden ist und dann unter anderem mit Kunos ausgeklügelten Texten in die Geschichte einging.

«Die Fans wissen, dass die Band mit Streaming praktisch nichts verdient. Deshalb kaufen sie die CD», so Dillier. Für eine Band wie Züri West ist es fatal, dass sie nicht mehr live spielen können – denn davon lebten sie. Sie seien wieder an einem ähnlichen Punkt wie in den 1980er-Jahren, als sie gestartet haben: eine Art «Hobby Band».

Generation CD

Grund zwei: Die Fanbase von Züri West besteht grösstenteils aus Männern und Frauen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Also Menschen aus der Generation, die die goldene Zeit der CD in den 1990er-Jahren miterlebt haben.

Für eingefleischte Fans gehört zusätzlich zur CD die Vinyl-Platte dazu. Die Vinylversion des Albums kommt Mitte Januar auf den Markt – nach dem CD-Erfolg ist der Ansturm absehbar. «Es ist sehr gut möglich, dass die Händlerinnen und Händler nun ihre Bestellmengen für Vinyl noch aufstocken», so Sylvie Widmer.

Vakuum generiert

Grund drei hat mit einer Züri-West-Eigenheit zu tun: «Sie sind Spezialisten drin, fast in Vergessenheit zu geraten», so Dillier. Es dauert jeweils sehr lange, bis ein neues Album kommt. Die Band taucht ab, es entsteht ein Vakuum. «Die Fans dürsten nach neuer Musik.»

Dieser Durst, die CD-affine Fangemeinde und das wohl letzte Album der Band dürften die Hauptgründe sein für die überraschenden Verkaufszahlen von «Loch dür Zyt».