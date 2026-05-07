Das ist passiert: «Solang ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Herz für dich lichterloh. Du bist für immer Mon Amour». Diese Liedzeilen werden am Ballermann auf Mallorca seit Wochen kräftig mitgesungen – der Song «Mon Amour» gehört zu den Partyhits des Jahres. Doch um das Cover, das im Original von der Schweizer Rock-Popband Hecht kommt, gab es zuletzt reichlich Ärger. Denn es existieren zwei deutsche Coverversionen, die in den Bars und Clubs der Playa de Palma rauf- und runtergespielt werden. Die eine singt Tobee, der durch Lieder wie «Helikopter 117» oder «Saufi Saufi» bekannt ist. Die andere hat Marc Eggers («Oberteil») zusammen mit den Influencern Paul Frege und Aditotoro aufgenommen. Das allein ist nichts Ungewöhnliches am Ballermann. Doch vor rund zwei Wochen meldete sich Hecht-Frontmann Stefan Buck in einem Instagram-Video zu Wort. Man habe nur Tobee die Freigabe für den Song erteilt, das Trio um Eggers habe nicht mal um Erlaubnis gefragt. «Sie haben einfach den Song herausgegeben.»

Das forderte die Band Hecht: Wer ein Lied von Mundart auf Deutsch übersetzt, bearbeitet das Original und muss die Zustimmung der Schöpfer einholen. Dieses Okay wurde in diesem Fall nicht eingeholt. «Das geht irgendwie gegen unsere Werte», erklärte Buck. Deshalb habe man die drei Influencer gebeten, ihre Version von allen Plattformen zu löschen. Das haben sie allerdings nicht getan, Eggers sang «Mon Amour» weiterhin bei seinen Auftritten im «Megapark».

Hecht und «Mon Amour» Box aufklappen Box zuklappen Mit «Mon Amour» landete die in Luzern gegründete Band Hecht bereits vor knapp einem Jahr ihren ersten Top-Ten-Hit in der Schweiz. Im vergangenen Jahr traten die Musiker mit ihren Mundartsongs erstmals auch in Deutschland auf.

Die Lösung: Nach intensiven Gesprächen hat es nun eine Lösung gegeben – die Eggers-Version kann weiter gespielt werden. «Als allererstes wollen wir uns natürlich bei der Band Hecht entschuldigen und vor allem auch bei den Schweizer Fans», sagte der 39-Jährige Marc Eggers in einem Video auf Instagram. «Wir haben uns falsch informiert, wir wurden da auch falsch beraten. Aber das ist keine Ausrede. Weil am Ende sind wir dafür verantwortlich und wir müssen das auf unsere Kappe nehmen.» Man sei dem Vorschlag der Schweizer, die gesamten Einnahmen aus der Coverversion an die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen» zu spenden, nachgekommen.

Die Reaktionen: «Für uns ist das somit abgeschlossen», sagte Hecht in einem Video. Der Interpret der von vornherein genehmigten Version, Tobee, nimmt die Entscheidung gelassen. «Man kann beide Versionen überhaupt nicht vergleichen. Meine passt zu Party und Ballermann, andere sind vielleicht eher für soziale Medien gemacht», sagte der Sänger aus der Nähe von Ulm der Deutschen Presseagentur. «Die Fans sollen einfach entscheiden, was sie hören möchten.»