«Mam mój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim już pół roku, służę, który mi się śni, na którego pamiątkę stanęło adagio od mojego koncertu, który mi inspirował tego walczyka dziś rano, co ci posyłam.» (Chopin an Woyciechowski, 3.10.1829. Quellen: NIFC, 13.11.2020 / Z. Helman, «Korespondencja F. Chopina», 2009)

«Ich habe mein Ideal, dem ich treu diene, und mit dem ich schon seit einem halben Jahr nicht gesprochen habe, von dem ich träume, zu dessen Erinnerung das Adagio aus meinem Konzert entstand, das mir heute Morgen diesen Walzer inspiriert hat, den ich dir übersende.» (Übersetzung gemäss Qualitätsnorm ISO 17100 im Auftrag von SRF, 9.2020)

«I have my ideal, whom I faithfully serve, not having spoken to her for half a year now, about whom I dream, with thoughts of whom the Adagio from my Concerto came to be, who this morning inspired the little waltz that I am sending you.» (D. Frick, “Chopin's polish letters», NIFC 2016)

Der gleiche Fehler findet sich auch in älteren Briefausgaben (etwa B. Sydow, Correspondance de F. Chopin, 1953-60).

Ähnliche Fehler gibt es auch im Brief an J. Matuszynski (26./29.12.1830) und «Stuttgarter Tagebuch»).