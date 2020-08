In kaum einem anderen europäischen Land seien so viele Beleidigungen strafbar wie in Polen und die Strafdrohungen derart hoch, erklärt Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger. Auch wenn es bisher meist bei Geldstrafen geblieben sei, wirke die maximale Strafandrohung von zwei Jahren Gefängnis etwa für die Verletzung religiöser Gefühle doch abschreckend: «Man überlegt es sich schon noch ein bisschen mehr, ob man staatliche Würdenträger oder die Kirche kritisieren will.»

Zugleich sind Schwule und Lesben laut Fillinger in Polen «Freiwild», wenn es um den Schutz vor Beleidigungen geht. Derartige politische Korrektheit störe die Regierungspartei immer dann, wenn es um etwas gehe, das ihr zuwider sei, wie etwa sexuelle Minderheiten.

Auch könnten diese Antidiffamierungsgesetze in den Händen der Mächtigen jederzeit zu einem noch schärferen Werkzeug werden, so Fillinger. Dies umso mehr in einem Land, wo die Regierungspartei die Gerichte immer mehr auf ihre Linie bringen wolle.