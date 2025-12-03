Bad Bunny führt 2025 die globalen Spotify-Charts an. Das zeigt der frisch veröffentlichte Jahresrückblick «Wrapped» von Musik-Streaming-Plattform Spotify. Der Musiker aus Puerto Rico, bekannt für seinen Mix aus Reggaetón und Latin-Trap, holt sich den Titel bereits zum vierten Mal. Sein Album «Debí Tirar Más Fotos» war das weltweit meistgestreamte.

Im Februar soll Bad Bunny die Halbzeit-Show des Super Bowl spielen. Während seiner aktuellen Tournee tritt der 31-Jährige jedoch nicht in den USA auf, da er mögliche Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE bei seinen Konzerten befürchtet.

Taylor Swifts Album «The Fate of Ophelia» untermauerte einmal mehr ihre weltweite Beliebtheit. Für die Spitze in den «Wrapped»-Jahrescharts 2025 reichte es allerdings nicht.

Mit insgesamt über 19.8 Milliarden Streams verdrängt Bad Bunny die Vorjahressiegerin Taylor Swift weltweit auf Platz 2. In den USA sowie in vielen europäischen Ländern wie Grossbritannien und Deutschland steht Swift jedoch weiterhin auf Platz 1.. Hinter ihr im globalen Ranking folgen The Weeknd, Drake und Billie Eilish.

Der weltweit meistgestreamte Song war «Die With A Smile», eine gemeinsame Produktion von Lady Gaga und Bruno Mars mit mehr als 1.7 Milliarden Streams. Dahinter folgen «Birds of a Feather» von Billie Eilish und «APT.» von ROSÉ und Bruno Mars. Das meistgestreamte Hörbuch weltweit war «Fourth Wing – Flammengeküsst» von Rebecca Yarros.

Eine neue Funktion für alle individuellen Spotify-Wrapped-Rückblicke: «Listening Age» verrät, ob die eigenen Hörgewohnheiten eher jugendlich oder nostalgisch wirken.