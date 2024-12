Taylor Swift ist dieses Jahr bei Spotify die meistgestreamte Künstlerin. Sowohl in der Schweiz als auch international liegt die 34-Jährige auf Platz eins. Das gab der Musik-Streaming-Anbieter in seinem Jahresrückblick bekannt. Spotify gibt an, dass die US-Amerikanerin, die dieses Jahr auf grosser Welttournee war, knapp 90.4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer habe.

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Taylor Swift ist dieses Jahr bei Spotify die meistgestreamte Künstlerin. Keystone/Ennio Leanza

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: In der Schweiz steht der Megahit «Beautiful Things» von Benson Boone auf dem ersten Platz. Keystone/Marta Perez

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: International war das meistgestreamte Lied Sabrina Carpenters Hit «Espresso» mit über 1.6 Milliarden Streams weltweit. Keystone/Evan Agostini

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Der meistgestreamte Podcast in der Schweiz ist dieses Jahr die Ratgeber-Serie «Beziehungskosmos». Beziehungskosmos

Swift hat 2024 ihr elftes Studioalbum herausgebracht. «The Tortured Poets Department: The Anthology» war das global meistgestreamte Album des Jahres.

Die Schweiz liebt Benson Boone

International war das meistgestreamte Lied Sabrina Carpenters Hit «Espresso» mit über 1.6 Milliarden Streams weltweit. Dahinter folgen «Beautiful Things» von Benson Boone und «Birds of a Feather» von Billie Eilish.

In der Schweiz steht der Megahit «Beautiful Things» auf dem ersten Platz. Dieser Song wurde im Januar 2024 veröffentlicht – gefolgt von Boones Debütalbum und seiner Welttournee.

«Beziehungskosmos» kommt an

Der meistgestreamte Podcast in der Schweiz ist dieses Jahr die Ratgeber-Serie «Beziehungskosmos». Die Psychologin Felizitas Ambauen und die Journalistin Sabine Meyer geben dort alle zwei Wochen einen Einblick in die Psychologie von Beziehungen. In leicht verständlichen Gesprächen beleuchten sie Themen wie Prägungen in der Kindheit, Bindungsmuster und Glaubenssätze, die unsere Beziehungen beeinflussen.