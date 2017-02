Ein internationales Astronomen-Team hat mindestens sieben etwa erdgrosse Planeten entdeckt. Auf ihrer Oberfläche könnte flüssiges Wasser existieren. Doch die Forscher suchen noch mehr.

Astronomen haben sieben neue Exoplaneten entdeckt, die um einen Roten Zwerg kreisen und 40 Lichtjahre entfernt sind von der Erde.

Einige der Planeten könnten aus Gestein bestehen und die geschätzte Oberflächentemperatur ist so kalt, dass es dort flüssiges Wasser geben könnte.

Die Forscher wollen in einem weiteren Schritt die Atmosphäre einiger der Exoplaneten untersuchen, in der Hoffnung dort Moleküle zu finden, die auf biologische Aktivität hinweisen.

Zurzeit macht ein Roter Zwerg Schlagzeilen in der Astronomen-Gemeinschaft. Dieser Zwerg ist ein Stern, rund zehn Mal kleiner als die Sonne und nur halb so heiss – das macht ihn für Forscher interessant.

Denn bei kühlen Zwergsternen können die Astronomen erdähnliche Exoplaneten einfacher entdecken als bei heissen Sternen, die unserer Sonne ähneln. Und es lässt sich dort leichter nach Leben forschen.

40 Lichtjahre entfernt

Der Rote Zwerg in den Schlagzeilen heisst TRAPPIT-1 und Forscher haben nun sieben Planeten gefunden, die ihn umkreisen, rund 40 Lichtjahre entfernt von uns. Die Planeten sind in etwa so gross wie die Erde; die sechs inneren haben gemässigte Oberflächen-Temperaturen, die kühl genug sind, dass es dort flüssiges Wasser geben könnte.

Diese Erkenntnisse stellten internationale Forscherteams in der Fachzeitschrift «Nature» vor. Die Exoplaneten wurden mit dem Spitzer-Teleskop im All beobachtet und mit intensiven Bodenobservationen bestätigt.

Suche nach Molekülen

Exoplaneten wurden schon viele endeckt, seit 1996 über 3000. Wasser wurde auch schon auf einigen von ihnen aufgespürt – bisher jedoch nur auf gigantischen Gasriesen. Nun könnte erstmals Wasser auf einem Planeten aus Gestein gefunden werden, so Brice-Olivier Demory vom Center for Space and Habitability der Universität Bern, Co-Autor des «Nature»-Artikels.

Er hat berechnet, dass die Dichte der Planeten vergleichbar mit jener der Erde ist und einige von ihnen aus Gestein bestehen könnten.

Hinweis auf biologische Aktivität

«Die neuen Planeten sind faszinierend», sagt der Astrophysiker, «bei der Suche nach Molekülen in der Atmosphäre von Gesteinsplaneten, sind sie zurzeit wahrscheinlich unsere beste Chance».

Wenn die Forscher Moleküle wie Sauerstoff, Wasser und Ozon in der Atmosphäre der Planeten fänden, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es auf den Planeten biologische Aktivität gibt.

Um die Moleküle zu entdecken, charakterisieren sie die Atmosphäre der Exoplaneten – und dafür eignen sich erdgrosse Planeten, die um rote Zwergsterne wandern, besonders gut.

Freude aufs neue Weltraumteleskop

Der Grund: Wenn ein Planet auf seiner Umlaufbahn vor seinem Stern hindurchläuft, verdunkelt sich das Sternenlicht minim, aber messbar. Mit dieser Transit-Methode werden Exoplaneten gefunden und ihre Grösse gemessen.

Zusatzinhalt überspringen Version unseres Sonnensystems 2016 wurden bei TRAPPIST-1 bereits drei erdgrosse Planeten entdeckt. Danach beobachteten die Forscher den Stern mit verschiedenen Teleskopen weiter und die Nasa richtete ihr Spitzer-Weltraumteleskop auf den Stern. Die Analyse sämtlicher Daten ergab, dass das TRAPPIST-1-System eine kompatke Verson unseres inneren Sonnensystems ist.

Aber auch Informationen über ihre Atmosphäre können so gewonnen werden. Denn ein winziger Teil des Lichts dringt durch die Atmosphäre des Planeten. Da die verschiedenen Moleküle das Licht in ganz bestimmten Spektren absorbieren, kann mit einem Spektrographen definiert werden, welche Moleküle vorliegen. Weil die roten Zwergsterne so klein und kühl sind, können ihre Planeten in engen Orbits um sie wandern, was den Forschern besonders viele Transits beschert.

Bisher haben die Forscher noch keine Moleküle bei den TRAPPIT-1-Planeten gefunden, deshalb erwarten sie mit Ungedult den Launch des James-Webb-Weltraumteleskops im nächsten Jahr. Es wird Hubble ablösen und ist wesentlich präziser bei der Bestimmung der chemischen Zusammensetzung planetarer Atmosphären.

Die Suche geht weiter

Demory ist allerdings vorsichtig. Es könne gut sein, dass sie nichts entdecken, er hat deshalb noch eine Mission: «Wir müssen einfach noch mehr Planeten finden, die denen von TRAPPIST-1 ähneln».

Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Screenshot, 22.02.2017, 17:40 Uhr.