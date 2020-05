Hélène Courtois ist Professorin für Astrophysik an der Universität Lyon. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Kosmografie, die Beschreibung des Weltalls. Sie untersucht die Verteilung von Materie im Universum. (Bild: Wikimedia / , Link öffnet in einem neuen FensterWarinhari, Link öffnet in einem neuen Fenster)