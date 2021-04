Franz Vollenweider gilt als Pionier der Psychedelika-Forschung. Zu verdanken hat er dies dem LSD-Entdecker Albert Hofmann: Als junger Student stiess Vollenweider in einem Botanik-Buch auf Psilocybin, den halluzinogenen Wirkstoff in «Magic Mushrooms». Fasziniert rief Vollenweider beim Schweizer Chemiker an – er wollte unbedingt die neurobiologischen Grundlagen der Wirkung von Psychedelika auf das Ich und die Wahrnehmung erforschen. Hofmanns Rat: «An die Stoffe kommst du nur als Mediziner!»

Ein Medizinstudium und über 40 Jahre später ist Vollenweider emeritierter Psychiatrie-Professor, forscht aber weiterhin für die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich an der Wirkung von bewusstseinserweiternden Stoffen auf das Gehirn.